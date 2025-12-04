L'attrait pour la propriété du logement reste intact en Suisse (image d'illustration). Image: Shutterstock

Devenir propriétaire coûte toujours plus cher en Suisse

La propriété du logement enregistre une nouvelle hausse des prix en novembre, tant pour les maisons que pour les appartements.

Plus de «Economie»

L'attrait pour la propriété du logement est resté intact en novembre. Selon le prestataire de conseils en immobilier CIFI et la plateforme ImmoScout24, les prix requis tant pour les maisons individuelles que pour les appartements en PPE ont augmenté.

Le prix moyen au mètre carré pour les villas s'est enrobé de 0,3% sur un mois ou 2,2% sur un an pour atteindre 7823 francs, quand celui pour les propriétés par étage a enflé de respectivement 0,6% ou 5,2%, à 9262 francs.

Les auteurs du rapport notent toutefois de grandes disparités géographiques, avec notamment une baisse de prix de 2,5% pour les maisons individuelles dans l'est du pays, attribuée à une offre plus étendue que dans le reste du pays. La région n'a par contre pas échappé à l'inflation des logements en copropriété, qui a atteint 3,4%.

En région lémanique, la barre pour l'accès à la copropriété a été marginalement abaissée de 0,1%, quand celle pour les villas a été relevée de 0,2%. (jzs/ats)