Yverdon va tenter de battre un record du monde de Lego

Le centre sportif des Iles, à Yverdon-les-Bains (VD).
L'événement se déroulera sur deux jours au Centre sportif des Iles, à Yverdon-les-Bain (VD).Image: Commune d'Yverdon

Ce week-end, le public vaudois va se relayer pour tenter de créer une fresque en Lego de 300 000 briques à l'occasion du Téléthon dans la cité thermale.
04.12.2025, 10:2804.12.2025, 10:28

Lors du Téléthon Suisse ce week-end, Yverdon-les-Bains (VD) sera le théâtre d'une tentative ludique et solidaire de record du monde: une fresque XXL en Lego de 300 000 briques. Le public pourra se relayer samedi et dimanche afin d'assembler des losanges de 100 briques, au prix de 10 francs. L'intégralité des bénéfices, soit potentiellement 30 000 francs, sera reversée au Téléthon Suisse.

L'événement se déroulera sur deux jours au Centre sportif des Îles dans la cité thermale. L'ancien record du monde est détenu depuis 2024 par la ville française de Brest, en Bretagne, avec une fresque en Lego de 250 000 pièces, indique Cristelle Burlot, responsable communication pour le Téléthon Suisse, organisation en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Ce Lego Star Wars rend furieux les fans de la saga

Il est organisé en soutien du Téléthon Suisse conjointement par l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV), Brickmasters.ch (société spécialisée dans l'événementiel autour des Lego) et Lego. La fresque, d'une dimension de 24 mètres de long et 2 mètres de hauteur, visera donc les 300 000 pièces et représentera des lieux emblématiques de la région du Nord vaudois.

Une «grande participation» attendue

«Elle sera donc posée à plat et tout en longueur dans la grande salle», précise Burlot. L'assemblage des losanges de 100 briques sera assuré par une équipe de Brickmasters.ch.

«C'est cette société, installée à Concise et fondée par deux passionnés de Lego, qui a proposé de battre le record du monde en l'associant à une bonne cause»

«Familles, tant les petits que les grands, sont invités à prendre part à l'événement. Autant dire que nous comptons sur une grande participation: nous avons besoin de beaucoup de mains», relève encore la porte-parole. Une buvette ainsi que de la petite restauration sont prévues sur place tout le long du week-end.

La construction de la fresque débutera samedi matin. Les organisateurs espèrent la voir terminée dimanche en fin de journée, avec un record du monde à la clé. (jzs/ats)

