Le pays à la bannière étoilée est le premier marché des exportations helvétiques. Image: Shutterstock

Voici ce que représentent les Etats-Unis pour l'économie Suisse

Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Suisse et son premier marché d'exportation, avec 56,7 milliards de francs en 2023 malgré un recul.

Les Etats-Unis sont, après l'Allemagne, le deuxième partenaire commercial de la Suisse, qui est elle-même le septième investisseur étranger aux Etats-Unis, en particulier dans la recherche et le développement. Le pays à la bannière étoilée est le premier marché des exportations helvétiques. Même si elles ont reculé en 2023 en comparaison annuelle, elles se sont élevées à 56,7 milliards de francs, contre 25,3 milliards dix ans plus tôt.

«Les Etats-Unis n'ont cessé de gagner en importance pour la Suisse ces dernières années», a résumé le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) en juillet dernier:

«Ils sont en outre le plus important partenaire commercial avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de libre-échange»

Pour Rahul Sahgal, directeur de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis, «bien qu'un accord bilatéral de libre-échange entre la Suisse et les Etats-Unis serait souhaitable, le climat actuel aux USA rend un tel accord improbable». Il précise:

«Toutefois, de 'mini-accords commerciaux' plus restreints, comme celui signé sur les produits médicamenteux aident à surmonter des barrières spécifiques.»

Le responsable ajoute que même sans accord de libre-échange, les exportations suisses ont crû de près de 110% de 2013 à 2023, plus que vers tout autre marché pertinent. Il appelle aussi à se concentrer sur «la conclusion de la révision de notre accord de double imposition avec les Etats-Unis», qui est «imminente».

Un des sujets qu'il faudra aussi suivre dans la foulée de cette élection américaine, selon Cédric Tille professeur à l'IHEID, portera sur «les changements réglementaires qui pourraient toucher le secteur pharmaceutique, car la pharma-chimie est le plus gros secteur d'exportations suisses.» Le domaine de la pharma et de la chimie représente en effet plus de la moitié des envois de biens suisses vers les Etats-Unis, devant les instruments de précision, les montres et les bijoux. Les importations sont, elles, dominées par les métaux précieux ainsi que les produits chimiques et pharmaceutiques.

Plus de 22,5% de tous les investissements directs suisses à l'étranger sont réalisés sur le sol américain, selon le Seco. En comparaison, les quatre pays voisins Allemagne, France, Italie et Autriche ne pèsent que 6,7% d'entre eux. Les entreprises à capitaux suisses aux Etats-Unis employaient en 2022 environ 317 000 personnes. (jah/ats)