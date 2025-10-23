Voici pourquoi l’euro pourrait tomber sous les 90 centimes

Faible inflation, confiance et stabilité: la combinaison suisse qui maintient le franc au sommet face à l’euro. Et ce que ça implique.

Daniel Zulauf / ch media

Plus de «Economie»

«En tant que monnaie historiquement forte, le franc suisse se retrouve désormais seul sur le marché», constate Alexander Koch, qui surveille les marchés des devises pour Raiffeisen. Selon lui, l'euro pourrait tomber sous la barre des 90 centimes d'ici 2027. Et sa prévision va au-delà de la simple spéculation.

Directeur des investissements à la Banque cantonale de Saint-Gall, Thomas Stucki abonde et ajoute:

«Il ne faut pas se demander si, mais quand exactement le taux euro-franc passera sous ce niveau.»

La parité? Que nenni. Image: shutterstock.com

Les économistes se basent sur un phénomène bien connu et empiriquement prouvé depuis longtemps: lorsque les prix des biens varient d'un pays à l'autre, alors que ces biens peuvent traverser la frontière, le taux de change compense la différence.

Le rôle de l'inflation

Dans le jargon, on parle de «parité de pouvoir d'achat». Ainsi, dans une économie mondiale où les taux de change fluctuent, les différences d'inflation entre les pays déterminent ces taux. En Suisse, l'inflation atteignait 0,2% en septembre, contre 2,2% dans la zone euro. En supposant que l'écart de ces points de pourcentage en faveur de la Suisse persiste à partir de maintenant, un euro devrait, en théorie, coûter moins de 90 centimes dès l'automne prochain.

Les deux spécialistes pensent que cela pourrait prendre encore un peu de temps. Thomas Stucki mentionne le dollar, en lequel les investisseurs internationaux n'ont plus vraiment confiance depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. L'euro a profité de ce contexte, affichant une légère hausse cet été. Le collaborateur de la banque saint-galloise le concède:

«Sans cet "effet dollar", je m'attendais à ce que l'euro passe sous la barre des 90 centimes dès cette année.»

Cela pourrait désormais prendre deux ans de plus.

Alexander Koch avance d'autres arguments: la différence d'inflation entre l'euro et le franc suisse dépasse actuellement nettement la moyenne historique d'environ 1,5 point de pourcentage.

«A mon avis, nous reviendrons bientôt à cette moyenne, grâce à une légère hausse des taux d'inflation en Suisse et à une tendance à la baisse ou à la stabilisation des taux dans la zone euro». Alexander Koch, Raiffeisen

L'appréciation constante du franc, qui va de pair avec la parité de pouvoir d'achat, constitue un processus neutre pour l'industrie et les consommateurs, qui n'en retirent ni bénéfices ni pertes. Elle vaut toutefois qu'on s'y attarde, d'autant plus que l'euro coûtait plus de 1,6 franc lors de son introduction il y a plus de 25 ans.

Cet avantage helvétique est-il gravé dans le marbre? Peut-être, mais seulement si la force du franc suisse continue à faire baisser les prix des produits importés. Qu'est-ce qui laisse penser que cela restera le cas? Le franc suisse fête cette année son 175e anniversaire.

La force du franc suisse, une raison de se réjouir

Le célèbre théoricien suisse de la monnaie, Ernst Baltensperger retraçait il y a quelques années la longue histoire du franc dans un livre, dans lequel il constatait:

«La conscience aiguë qu'a la Suisse de l'importance fondamentale de l'ordre monétaire, de sa stabilité et de sa fiabilité pour la société a fortement contribué (...) au succès économique et politique du pays depuis la création de l'Etat fédéral».

S'il y a une raison de se réjouir de l'appréciation constante du franc plutôt que de la craindre, ErnstBaltensperger l'a formulée avec précision.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker