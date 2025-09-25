en partie ensoleillé12°
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde

Sur les 71 milliards de francs de d
Le patrimoine brut des ménages helvétiques a progressé de 4,2% en 2024.Keystone

Le patrimoine financier mondial a bondi en 2024, et la Suisse confirme sa place sur le podium. Derrière les Etats-Unis mais loin devant ses voisins européens, la Confédération reste la deuxième nation la plus riche par habitant, selon le «Global Wealth Report» publié par Allianz.
25.09.2025, 17:5725.09.2025, 17:57

La population mondiale est devenue plus riche en 2024. Avec une hausse des avoirs financiers totaux de 8,4% pour atteindre 269 000 milliards d’euros, la croissance a même dépassé celle de l’année déjà solide précédente (+8,0%). La Suisse conserve sa deuxième place mondiale en termes de patrimoine net par habitant.

Le patrimoine brut des ménages helvétiques a progressé de 4,2% en 2024, indique l’assureur Allianz Suisse dans son «Global Wealth Report» publié jeudi. Cette croissance dépasse nettement celle de l’année précédente (+2,6%). Les principaux moteurs ont été les placements en valeurs mobilières, tandis que les deux autres catégories – assurances/prévoyance et dépôts bancaires – n’ont augmenté que modérément.

La Banque nationale suisse met fin à une série de baisses

Les dettes, elles, n’ont crû que de 2,1% selon Allianz. Le patrimoine net a ainsi enregistré une progression robuste de 5,3%. La Suisse affiche un patrimoine net par habitant de près de 269 000 euros, se plaçant juste derrière les Etats-Unis (311 000 EUR) et très largement devant les autres pays d’Europe de l’Ouest.

Contrairement aux Etats-Unis, où deux tiers de la hausse du patrimoine proviennent de la valorisation des actions, 84% de l’augmentation du patrimoine des Suisses est issue d’épargnes supplémentaires.

Les Suisses plébiscitent les produits d’assurance

Les habitudes d’épargne des ménages suisses diffèrent nettement de celles de leurs voisins autrichiens et allemands, souligne Allianz. D’une part, ils restent prudents vis-à-vis des dépôts bancaires: seulement 15% de l’épargne y est placée. D’autre part, une part élevée – 41% – des économies est investie dans des produits d’assurance.

Le cours de l'or s'envole

La majeure partie des achats de titres en Suisse, comme dans l’ensemble de l’espace germanophone, s’est portée sur les fonds d’investissement tels que les ETF. (sda/awp)

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
