Image d'archives Image: Keystone

Une locomotive déraille, le trafic CFF perturbé à Zurich

La locomotive d'un train marchandises a déraillé vendredi à Winterthour (ZH). Deux lignes RER sont impactées.

Plus de «Suisse»

La locomotive d'un train marchandises a déraillé vendredi après-midi près de la gare de Winterthour (ZH). L'incident a endommagé des aiguillages. Conséquence, le trafic du réseau RER zurichois restera perturbé durant le week-end.

Un bogie de la locomotive incriminée est sorti des rails, indique le service de presse des CFF. Personne n'a été blessé.

Deux lignes RER sont impactées. Le trafic ferroviaire devrait à nouveau rentrer dans l'ordre lundi à partir de 01h00, écrivent les CFF. (jzs/ats)