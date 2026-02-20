en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Une locomotive déraille, le trafic CFF perturbé à Zurich

Une locomative CFF Cargo
Image d'archivesImage: Keystone

Une locomotive déraille, le trafic CFF perturbé à Zurich

La locomotive d'un train marchandises a déraillé vendredi à Winterthour (ZH). Deux lignes RER sont impactées.
20.02.2026, 15:4820.02.2026, 15:48

La locomotive d'un train marchandises a déraillé vendredi après-midi près de la gare de Winterthour (ZH). L'incident a endommagé des aiguillages. Conséquence, le trafic du réseau RER zurichois restera perturbé durant le week-end.

Un bogie de la locomotive incriminée est sorti des rails, indique le service de presse des CFF. Personne n'a été blessé.

Ce service va disparaître de tous les trains CFF

Deux lignes RER sont impactées. Le trafic ferroviaire devrait à nouveau rentrer dans l'ordre lundi à partir de 01h00, écrivent les CFF. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les coûts de la nouvelle caserne des gardes suisses explosent
Les gardes suisses au Vatican vivent dans des logements vétustes et cela va encore continuer. Le projet de nouvelle caserne est retardée par de fortes hausses de coûts.
La Fondation pour la rénovation de la caserne de la Garde suisse pontificale a tenter mercredi de bonne figure en dévoilant la mauvaise nouvelle. Dans son communiqué, elle a évoqué un «nouveau jalon» franchi puisque les autorités vaticanes ont délivré le permis de construire pour la rénovation.
L’article