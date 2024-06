Coop a trouvé comment nous vendre sa viande plus longtemps et moins cher

Coop lance un projet contre le gaspillage de viande. Image: dr/shutterstock/watson

Si la viande est surgelée, elle peut être vendue - et donc consommée - plus longtemps. Voici comment Coop compte limiter le gaspillage alimentaire.

Florence Vuichard / ch media

En moyenne, un tiers des aliments finissent à la poubelle dans l'industrie alimentaire, les restaurants et les magasins ou les ménages. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'Office fédéral de l'environnement (Ofev). Les produits de boulangerie, les légumes et le poisson sont souvent jetés.

Mais la viande n'est pas non plus très consommée. Par rapport à la valeur nutritive des aliments, 23% de la volaille passe à la poubelle, 25% de la viande de porc et 30% de la viande de boeuf.

Une grande partie est déjà triée à l'abattoir. L'autre part importante est éliminée par les consommateurs, selon les statistiques de l'Ofev. Le taux de déchets, dans le commerce de détail, est relativement faible, mais en chiffres absolus, il s'agit de tonnes de viande.

Coop lance un projet pilote dans 16 filiales

C'est là que Coop veut intervenir. Les «produits de viande fraîche sélectionnés» seront désormais surgelés le jour de la date limite de consommation, puis proposés à un prix réduit de 50% pendant 90 jours supplémentaires. Le projet pilote a débuté, le lundi 24 juin, dans 16 magasins sélectionnés de la région de Bâle et des cantons d'Argovie et de Soleure, comme le précise la porte-parole de Coop, Sina Gebel. Si les expériences faites dans le cadre de ce projet pilote sont positives, Coop prévoit «d'étendre le concept à d'autres points de vente».

L'idée est la suivante: grâce à la congélation, l'entrecôte, la poitrine de poulet et la viande hachée se conservent plus longtemps et peuvent, par conséquent, être vendues - et consommées - plus longtemps. Les morceaux de viande congelés au rayon surgelés sont ensuite identifiés, chez Coop, par l'autocollant «Utiliser au lieu de gaspiller».

En Suisse, la lutte contre le gaspillage alimentaire se fait sur une base volontaire. Il y a environ deux ans, l'ancienne conseillère nationale zurichoise des Verts Meret Schneider a déposé une motion demandant l'interdiction de la destruction des produits carnés dans le commerce de détail. Le Conseil fédéral, puis le Conseil national, ne voulaient rien savoir. Ils comptent sur le plan d'action contre le gaspillage alimentaire. Celui-ci doit permettre de réduire de moitié «la quantité de pertes alimentaires évitables en Suisse d'ici 2030» par rapport à 2017. Pour ce faire, le Conseil fédéral mise pour l'instant sur des «mesures de responsabilité individuelle».

Ainsi, les règles relatives à la prolongation de la durée de vente de la viande sont régies par le guide sur la réduction des pertes alimentaires pour le commerce de gros et de détail, élaboré par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) en collaboration avec la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). Il contient des prescriptions précises sur le processus de congélation et l'étiquetage. Les 90 jours en question y sont également fixés.

Denner collabore avec Caritas

Denner s'est également engagé sur cette voie. Dans 140 de ses 570 succursales, le discounter congèle la viande invendue. Denner ne la met, toutefois, pas dans son propre rayon de surgelés, mais la donne gratuitement aux épiceries Caritas, où elle est à nouveau vendue avec un rabais de 66%. La viande surgelée est très demandée, a déclaré le directeur des épiceries Caritas Thomas Künzler à CH Media au printemps. Elle a été vendue en l'espace de deux jours – du filet à la charcuterie en passant par la viande hachée.

«Ainsi, les gens peuvent s'offrir de la viande alors que leur budget ne le leur permettrait pas autrement» Thomas Künzler

Contrairement à Coop et Denner, par exemple, les petits commerçants ou les magasins à la ferme n'ont pas les capacités de mettre en place des programmes coûteux pour éviter les pertes de denrées alimentaires, explique Erika Bauert de l'association Foodwaste. Pourtant, même dans le petit et moyen commerce de détail, 20 000 à 30 000 tonnes de denrées alimentaires au total pourraient être sauvées chaque année de la poubelle. C'est pourquoi l'association soutient les petits magasins, leur fournit des informations sur la manière de «mettre en pratique la vente de produits à durée de conservation prolongée de manière simple, conforme à la loi et sûre». Et distribue également des «kits de démarrage» gratuits avec différentes fiches d'information.

Chez Denner, on espère que grâce au projet lancé il y a six mois, 30 tonnes de viande supplémentaires finiront dans les assiettes au lieu de finir dans l'installation de biogaz. Le détaillant n'est pas en mesure de chiffrer le nombre de tonnes de viande supplémentaires que Coop va désormais préserver du gaspillage alimentaire.

Que faisait Coop jusqu'à maintenant?

Jusqu'à présent, Coop faisait majoritairement don de la viande qui ne pouvait pas être vendue aux organisations Table Suisse et Table couvre-toi. Rien que l'année dernière, Coop a ainsi distribué environ 32 millions d'assiettes à des personnes touchées par la pauvreté, explique Gebel. Cela correspond à 6500 tonnes de denrées alimentaires d'une valeur de 42 millions de francs.

«Nous sommes ainsi le plus grand donateur de denrées alimentaires à ces deux organisations sociales» Sina Gebel, porte-parole de Coop

Les quelques restes qui ne peuvent être ni vendus ni donnés aujourd'hui sont recyclés en biogaz et en engrais liquide, ajoute Gebel. Cette part doit maintenant être encore plus fermée.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)