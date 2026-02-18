André Krause, directeur général de Sunrise Keystone

Le boss de Sunrise alerte contre une pénurie de smartphones

André Krause a dévoilé les prévisions de Sunrise pour l'exercice 2026. Il a également mis en garde contre les répercussions de la course à l'intelligence artificielle sur les fabricants de téléphones mobiles.

Les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle (IA) pourraient entraîner une pénurie de nouveaux téléphones portables, a déclaré mercredi le directeur général (CEO) de l'opérateur Sunrise, André Krause, à l'agence AWP. Il a affirmé que tous les grands fabricants ont émis des avertissements en ce sens.

En raison du développement rapide de l'IA, «la demande en puces est si importante qu'elle ne peut plus être entièrement satisfaite», a expliqué Krause. Selon lui, «il faut s'attendre à ce que cela ait des répercussions sur la disponibilité des terminaux mobiles au cours de l'année. Il est difficile d'évaluer l'ampleur que cela prendra».

Sunrise se veut prudent dans ses prévisions pour le nouvel exercice à cause notamment du risque lié au chiffre d'affaires des terminaux mobiles, a fait savoir son patron. Pour 2026, le deuxième opérateur de télécommunications de Suisse prévoit des recettes et un bénéfice d'exploitation avant amortissements et dépréciations, et après déduction des paiements de leasing (EBITDAaL), largement stables.

82 000 nouveaux abonnés

L'an dernier, la pression dans le domaine des réseaux fixes et de l'Internet s'est maintenue, pesant sur les revenus du groupe. Chez les clients privés, le chiffre d'affaires dans le domaine des réseaux fixes a baissé de 7%, passant sous la barre du milliard de francs à 974 millions de francs. Ce résultat «s'explique d'une part par la baisse des prix», selon Krause, mais aussi par le passage des anciens abonnements UPC aux nouveaux abonnements Sunrise, «qui a encore eu des répercussions négatives».

Tous les clients UPC n'ont pas suivi le mouvement et cet effet «persiste encore quelque peu».

«C'est la principale raison pour laquelle les perspectives de chiffre d'affaires pour la nouvelle année sont stables et que nous ne pouvons pas encore enregistrer de croissance, même si de nombreux secteurs affichent déjà une progression» André Krause

En ce qui concerne l'activité de téléphonie mobile chez les clients privés, elle est restée pratiquement stable en 2025, avec des recettes de 1,03 milliard de francs. En revanche, Sunrise a connu une croissance dans ce secteur auprès des clients professionnels, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 2% à 859 millions de francs.

En ce qui concerne sa clientèle, Sunrise dit avoir perdu environ 3000 abonnés dans le secteur du haut débit sur un an. Et l'entreprise a réussi à attirer 82 000 nouveaux clients dans le secteur de la téléphonie mobile, ce qu'elle doit en partie au lancement de la marque bon marché CHmobile en novembre, dont Krause refuse de donner le nombre d'abonnés.

«L'afflux de clients a été bon et devrait avoir un impact sur les deux premiers trimestres de 2026»

