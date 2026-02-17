Twint est désormais incontournable en Suisse. Image: Keystone

Face à la concurrence, Twint est sur le point de se réinventer

Jamais on n’a autant «twinté». Mais les rivaux ne dorment pas. C’est pourquoi l’appli suisse de paiement entend marquer des points avec de nouveaux services.

Le lancement, il y a près de dix ans, avait été laborieux. Les voix prédisant une existence éphémère à cette jeune appli de paiement étaient nombreuses. Une solution insulaire helvétique n’avait aucune chance face à la domination des géants américains du paiement, tel était le refrain.

Pourtant, pendant la pandémie de Covid-19, le nombre d’utilisateurs a explosé. Aujourd’hui, Twint est la principale application de paiement en Suisse, avec plus de six millions d’utilisateurs ayant effectué 901 millions de transactions l’an dernier. Ces chiffres ont été communiqués par Twint ce mardi.

Dans un pays de neuf millions d’habitants, ce record d’utilisateurs signifie que plus de deux personnes sur trois utilisent Twint. L'entreprise écrit:

«Twint renforce ainsi la souveraineté numérique de la Suisse et crée une indépendance vis-à-vis des géants mondiaux de la tech.»

Plus d’utilisateurs, plus de transactions

Avec la généralisation croissante des applications de paiement, il devient plus difficile pour celles proposées par les banques de poursuivre leur croissance. Presque tous ceux qui souhaitaient installer une telle application l'ont probablement déjà fait. La croissance du nombre d'utilisateurs s'est donc ralentie ces dernières années, tout en restant à un niveau élevé.



Ce ralentissement se reflète également dans les virements effectués via Twint. Bien qu’ils aient atteint un nouveau record l’an dernier, leur croissance s’est légèrement essoufflée.

Twint est proposé comme moyen de paiement dans 81% des commerces physiques et 86% des boutiques en ligne en Suisse. Grâce à cette forte présence, la fréquence d’utilisation a également augmenté: en 2017, Twint enregistrait environ dix transactions par utilisateur, alors qu’en 2025, ce chiffre devrait atteindre en moyenne près de 150.



Parmi les 900 millions de transactions réalisées l’an dernier, 77% étaient des paiements commerciaux générant des revenus. La part autrefois importante des virements gratuits entre particuliers a reculé à 23%. Cela signifie que davantage d’utilisateurs utilisent Twint pour payer en magasin et dans les boutiques en ligne, tandis que le «twintage» classique de petits montants entre amis n’est plus l’usage principal.



Une concurrence qui ne dort jamais

Twint a simplifié le quotidien de nombreuses personnes ces dernières années, mais ressent le rapprochement de sa concurrence. Apple, Google, les grands émetteurs de cartes de crédit comme Visa et les applis financières étrangères comme Revolut représentent une menace permanente.

De plus, de nouveaux services, comme l’introduction des paiements instantanés (virements en temps réel) par les banques, remettent en question le caractère unique de Twint.

Des nouveautés en perspective

Twint devra donc se réinventer et proposer de nouveaux services financiers pour rester pertinent. Par exemple, en 2028, l’actuel système de prélèvement automatique LSV+ pour les paiements récurrents sera abandonné. L’exploitant boursier SIX a ainsi lancé l’an dernier une nouvelle solution de prélèvement numérique. Twint souhaite suivre avec sa propre alternative sans papier, «Twint Prélèvement direct».

De plus, «le paiement des factures deviendra aussi simple qu’à la caisse d’un magasin ou dans une boutique en ligne», écrit Twint. L’objectif est une «solution entièrement numérique pour les factures QR». «Finies, les montagnes de papier», promet l’entreprise.

Indépendance vis-à-vis des géants de la tech

Markus Kilb, PDG de Twint, souligne l’importance de ces innovations:

«En cette période de turbulences internationales, il est d’autant plus crucial que l’infrastructure de paiement suisse reste indépendante. Twint offre ainsi aux utilisateurs et aux commerces en Suisse une part de souveraineté numérique.»

Pour renforcer cette souveraineté numérique, il est également essentiel «que les prestataires de paiement suisses obtiennent un accès complet à toutes les interfaces techniques pour les paiements numériques». Il s'agit là d'une pique envers Apple. En effet, le géant américain refuse toujours d’offrir l’accès gratuit à la fonction NFC de l’iPhone pour les paiements sans contact en Suisse.

L’Union européenne, en revanche, a forcé Apple à accorder aux applis de paiement dans l’Espace économique européen (EEE) un accès gratuit à la technologie NFC.

Markus Kilb. Image: Keystone

Cela a été rendu possible grâce aux nouvelles lois numériques de l’UE, qui limitent le pouvoir des géants de la tech. Pour éviter une amende potentielle de plusieurs milliards, Apple a cédé après des années de lobbying et libère désormais sa fonction NFC sans frais. En Suisse, en revanche, la base légale semble faire défaut. Twint se considère donc désavantagé.

En décembre, il est apparu que la Commission de la concurrence (Comco) examinait les pratiques d’Apple en Suisse. Mais une enquête est également en cours dans l’autre sens: dès 2018, la Comco a ouvert une investigation, toujours en cours, contre les banques suisses. Le soupçon: elles boycotteraient Apple Pay et Samsung Pay pour favoriser Twint. Entre-temps, les banques ont mis fin à cette pratique.



(oli)