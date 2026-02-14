Google Maps sur mobile: les utilisateurs doivent supprimer manuellement leurs données de localisation. Mateusz Slodkowski / SOPA Images / imago

Google Maps a beaucoup d'infos sur vous: voici comment les effacer

Google Maps collecte une grande quantité de données sur les lieux visités et vos activités dans l'application. Mais comment les supprimer? Voici un guide pratique.

Marc Stöckel / t-online

Un article de

Chaque jour, des millions de personnes utilisent Google Maps pour se repérer et organiser leurs déplacements. Pendant ce temps, l'application collecte de nombreuses informations sur l'usage et les lieux visités. Il est toutefois possible de supprimer ces données.

Les étapes suivantes permettent d'accéder au bon menu, que ce soit sur Android ou iOS:

Voici comment procéder

Ouvrez l'application Google Maps.

Appuyez sur votre icône de profil.

Sélectionnez «Vos données dans Maps».

A cet endroit, plusieurs sous-menus permettent de gérer les différentes informations. Dans la section «Activité sur le Web et les applications», il est par exemple, possible de consulter l'historique des recherches via le bouton «Afficher et supprimer des activités».

Il est possible de supprimer chaque élément individuellement en appuyant sur le «X» situé à côté. On peut également effacer l'intégralité de l'historique ou seulement une période précise. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le menu de suppression au-dessus de la liste et de choisir l'option souhaitée. Il est également possible d'activer la suppression automatique des données plus anciennes.

Supprimer les données de l'historique des positions

Un peu plus haut dans le menu précédent «Vos données dans Maps», l'option «Vos trajets» permet d'accéder à la chronologie de Google Maps, dont les données peuvent être gérées et supprimées via un sous-menu. Pour ce faire, il faut ouvrir le menu à trois points en haut à droite et sélectionner «Paramètres de l'historique des positions et de la confidentialité».



Dans la section «Chronologie» de ce menu de paramètres, plusieurs options permettent de supprimer les données:

«Supprimer toutes les données» efface entièrement la chronologie.

«Supprimer une partie des données» permet aux utilisateurs de supprimer les données d'une période sélectionnée, avec date de début et de fin.

«Supprimer automatiquement» permet d'effacer automatiquement toutes les données âgées de plus de trois, 18 ou 36 mois, la période étant choisie par l'utilisateur.

Si on le souhaite, il est également possible de désactiver complètement la chronologie des trajets, juste au-dessus des trois options mentionnées, de manière à ce qu'aucun historique de localisation ne soit enregistré.

Traduit et adapté par Noëline Flippe