Le personnel de cabine fait plier Swiss avec des pièces en chocolat

La filiale de Lufthansa a modifié son modèle salarial après une protestation réussie du personnel de cabine. Le syndicat a fait pression pour plus de transparence et de flexibilité.

Benjamin Weinmann / ch media

A première vue, la situation paraît paradoxale: il y a quelques semaines à peine, Swiss annonçait le deuxième meilleur bénéfice de son histoire. Pourtant, cette nouvelle a été accueillie avec frustration par de nombreux employés. En cause? Le modèle de participation aux bénéfices que beaucoup avaient préféré à celui incluant un treizième salaire garanti. Or, ce modèle de participation est lié à 70% aux objectifs internes de Lufthansa. Et ceux-là, comparés à ceux de Swiss, sont décevants. Le bonus attendu par beaucoup est tombé à l’eau — ou du moins, s’est révélé bien moins généreux qu’espéré.

En interne, de nombreux employés de Swiss ont exprimé leur colère face à la situation salariale: «Décevant!», «Une mauvaise blague!» ou encore «Sans voix», pouvait-on lire sur l’Intranet. La réaction du syndicat du personnel de cabine, Kapers, ne s’est pas fait attendre. L’organisation a distribué environ 4000 pièces en chocolat aux membres d’équipage.

La présidente de Kapers, Sandrine Nikolic-Fuss, commente: «Les membres de l’équipage sont invités à envoyer le franc symbolique contenu dans l’enveloppe à la direction de Swiss, puisque la compagnie semble vouloir garder chaque franc pour elle seule.»

Et ça a marché?

Le mouvement de protestation semble avoir porté ses fruits. Sur le réseau professionnel LinkedIn, le syndicat Kapers écrit mercredi: «Swiss est revenue vers nous.» Désormais, le choix entre le 13e salaire garanti et la participation aux bénéfices interviendra après l’annonce des objectifs internes. «C’est une avancée significative — même si ce n’est qu’un succès partiel — rendue possible grâce à notre mobilisation.» Et elle ajoute: ceux qui n’ont pas encore envoyé leur pièce symbolique à la direction devraient le faire. «C’est un petit geste qui a un grand impact.»

La réaction de Swiss? La compagnie affirme prendre très au sérieux les retours de son personnel, selon sa porte-parole Silvia Exer-Kuhn. En concertation avec le syndicat Kapers, elle a donc décidé d’ajuster le processus: à l’avenir, le choix du modèle de rémunération ne se fera plus à l’automne de l’année précédente, mais au printemps de l’exercice concerné. Cette nouvelle règle entrera en vigueur dès 2025. «Les membres d’équipage concernés pourront très prochainement revoir leur décision et opter pour le modèle qui leur convient le mieux», précise la compagnie.

Silvia Exer-Kuhn rappelle que l’option de choisir entre les deux modèles de rémunération fait partie de la convention collective de travail (CCT) du personnel de cabine et qu’elle répondait, lors de son adoption, à un besoin exprimé.

«Nous comprenons toutefois le souhait de nos collaboratrices et collaborateurs de connaître les objectifs avant de faire leur choix» Silvia Exer-Kuhn

La modification du processus, précise-t-elle, a été décidée indépendamment de l’action de protestation menée par Kapers. Combien de pièces en chocolat ont été envoyées à la direction? Swiss ne le précise pas.



