Swiss augmente la masse salariale pour l’ensemble de ses employés au sol (image d'archives). Keystone

Bonne nouvelle pour ces employés de Swiss

Les employés de Swiss au sol vont recevoir une augmentation. Un accord a été trouvé entre la compagnie aérienne et les partenaires sociaux.

Un accord a été trouvé lors des négociations salariales pour l'année 2026 entre la compagnie aérienne Swiss et les partenaires sociaux.

Swiss augmente la masse salariale pour l’ensemble de ses employés au sol de 1%, soit au moins 60 francs pour un poste à temps plein. A cela s'ajoutent des augmentations salariales individuelles de 0,5%.

L’ensemble des employés au sol soumis à la CCT qui, à la date butoir du 31 décembre 2025, seront sous contrat de travail non résilié, bénéficieront de cette augmentation, a annoncé mercredi la Société suisse des employés de commerce. (jzs/ats)