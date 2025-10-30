en partie ensoleillé11°
Swiss supprime ces cinq destinations au départ de Genève

Un avion Airbus A220-100 (HB-JCM) de Swiss International Air Lines est stationne sur le tarmac de Geneve Aeroport, ce lundi 13 decembre 2021 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Swiss réduit le nombre de destinations au départ de Genève Aéroport.Image: Keystone

Evoquant «un manque de ressources», la compagnie aérienne à croix blanche ne desservira plus cinq grandes villes européennes au départ de Cointrin.
30.10.2025, 06:5730.10.2025, 06:59

Swiss réduira le nombre de ses vols court-courriers au départ de Genève Aéroport dès l'été 2026. La compagnie aérienne évoque «un manque de ressources».

«Nous réduisons le nombre de destinations au départ de Genève, car nous devons optimiser l'utilisation de notre flotte entre Zurich et Genève en raison d'un manque de ressources», a expliqué mercredi à l'agence AWP un porte-parole de la compagnie aérienne.

En manque de pilotes, Swiss lance une offensive autrichienne

Cette réduction concerne cinq destinations: Berlin, Copenhague, Hambourg, Oslo et Munich, cette dernière étant désormais desservie par Lufthansa, la maison mère de Swiss.

112 destinations

Au total, le programme estival 2026 de Swiss comprendra 112 destinations au départ de Zurich et Genève. Depuis Zurich, les passagers pourront faire leur choix parmi 70 destinations européennes et 25 destinations intercontinentales.

Depuis Genève, Swiss proposera 29 destinations court-courriers en plus de New York. Le programme d'été 2026 entrera en vigueur le 29 mars et s'étendra jusqu'au 24 octobre. (jzs/ats)

