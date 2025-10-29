assez ensoleillé13°
swisscom ag

Swisscom exige de l'Europe qu'elle simplifie le marché

Swisscom dénonce la lenteur numérique de l’Europe

Le géant suisse signe une lettre ouverte demandant à Bruxelles de faciliter les investissements dans les réseaux 5G et la donnée.
29.10.2025, 16:0729.10.2025, 16:07
Swisscom profite du rachat fructueux de Vodafone Italia (archives)
Keystone

Swisscom exige de l'Europe qu'elle simplifie le cadre légal pour le secteur des télécommunications. L'entreprise a, avec d'autres sociétés européennes, envoyé une lettre ouverte en ce sens à la Comission européenne. Celle-ci élabore actuellement une loi sur les services numériques.

Plus d'investissements dans la communication et le traitement des données seraient possibles avec un cadre juridique simplifié, peut-on lire dans la lettre signée par Connect Europe. L'organisation, dont Swisscom fait partie, se présente comme «la voix des principaux fournisseurs de réseaux et services de connexion en Europe».

Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom

L'Europe est à la traîne derrière les Etats-Unis et la Chine, qui ont réuni des capitaux massifs pour jouer un rôle de pionnier, écrivent les auteurs. Seuls 2% des Européens utilisent des réseaux 5G autonomes, alors que cette proportion et d'un quart sur le continent américain et de plus de 77% en Chine.

Un marché fragmenté en Europe

Plus de 500 milliards d'euros (environ 464 milliards de francs suisses) ont été investis pour la 5G en Europe ces dix dernières années. Mais le continent compte plus de 100 opérateurs répartis dans 27 Etats. Cette donnée doit être prise en compte, souligne Connect Europe.

La Commission européenne veut adopter une loi sur les services numériques d'ici la fin de l'année. Elle devrait favoriser la fourniture sécurisée du haut débit, tant sur le réseau fixe que mobile. (jah/ats)

