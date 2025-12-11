en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Banques

La Banque nationale fait un pari sur l'économie suisse

La Banque nationale fait un pari sur l'économie suisse

Eine Schweizer Flagge weht auf dem Gebaeude der Schweizerischen Nationalbank, am Mittwoch, 1. Oktober 2025 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
La BNS stabilise l’inflation et ajuste la croissance.Image: KEYSTONE
La Banque nationale suisse maintient son taux directeur à 0,0% et revoit sa croissance à la hausse pour 2025, portée par la baisse des droits de douane américains et une conjoncture mondiale plus résistante.
11.12.2025, 10:2911.12.2025, 12:12

la Banque nationale suisse (BNS) ce jeudi de maintenir son taux directeur à 0,0%. La plupart des experts soulignent que ce statu quo était largement attendu. La BNS affine, par ailleurs, dans le haut de la précédente fourchette sa prévision de croissance pour l'année qui s'achève. L'institut d'émission revoit dans la foulée ses projections d'inflation à la baisse pour l'année prochaine et la suivante.

L'économie helvétique doit désormais croître de près de 1,5% en 2025, avant de ralentir autour de 1% en 2026, indique l'institut d'émission à l'occasion de son examen trimestriel de la situation économique et monétaire jeudi. L'embellie dans l'immédiat et directement corrélée à l'abaissement des droits de douane punitifs imposés par l'administration Trump aux importations helvétiques au pays de l'oncle Sam.

Deal avec Trump: l'annonce que l'économie suisse attendait est tombée

Le garant de la stabilité monétaire constate à ce sujet une résilience plus marquée que prévu de la conjoncture mondiale face aux barrières commerciales. Son scénario de base comprend toujours une croissance modérée pour l'économie mondiale au cours de prochains trimestres. Celle-ci demeure le premier facteur de risque pour la conjoncture helvétique.

S'agissant de l'inflation, la pression à moyen terme n'a guère changé depuis septembre, nonobstant des relevés un peu plus faibles que prévu ces derniers mois. La BNS campe sur un renchérissement moyen de 0,2% en 2025, mais revoit à 0,3% contre 0,5% celui pour 2026 et à 0,6% contre 0,7% celui pour 2027.

«Une énigme à 4000 milliards de dollars» menace la bourse

Conditionnées au maintien du taux directeur à 0,00% sur toute la période couverte, ces projections s'inscrivent dans la plage de stabilité des prix définie par la BNS, entre 0,0% et 2,0%.

L'inflation aux Etats-Unis risque de se maintenir à un niveau relativement élevé pendant encore quelque temps, mais doit rester proche de l'objectif visé en zone euro. (jah/(ats)

Et pour tout savoir de l'actu économique...
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
de Francesco Benini
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
3
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
de Benjamin Weinmann
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
de Daniel Zulauf
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
2
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Disparition de GiFi en Suisse: ce que l'on sait
C'est désormais confirmé: Maxi Bazar va reprendre tous les magasins de son concurrent en Suisse. Voici les dernières infos.
Le groupe français Maxi Bazar est sur le point d'acquérir la trentaine de magasins de son concurrent Gifi en Suisse.
L’article