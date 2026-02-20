Jensen Huang, le grand boss de Nvidia, a raboté son investissement de près de 70 milliards. Keystone

Nvidia proche d'investir 30 milliards dans OpenAI, au lieu de 100

30 milliards au lieu de 100 milliards : Nvidia aurait revu significativement à la baisse son offre de financement pour OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Une révision qui, si elle se confirme, soulève de nombreuses interrogations.

Plus de «Economie»

Nvidia serait sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, destiné à remplacer l'engagement retentissant de 100 milliards annoncé en septembre, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cet accord, qui s'inscrirait dans le nouveau tour de table très attendu d'OpenAI, pourrait être «conclu dès ce week-end», selon le quotidien britannique. Nvidia, joint par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire.

Ce montant, s'il était confirmé, constituerait toujours un investissement massif mais aussi une nette révision à la baisse du partenariat entre la maison mère de ChatGPT et le numéro 1 mondial des puces pour l'intelligence artificielle.

A la fin janvier, le patron de Nvidia Jensen Huang avait balayé l'idée que des doutes existaient en interne sur le rapprochement entre le groupe de Santa Clara, devenu la première capitalisation mondiale, et le fleuron de l'IA générative de San Francisco.

Financements circulaires

En réaction aux informations du Wall Street Journal qui annonçait que le projet de 100 milliards avait été gelé, il assurait:

«C'est complètement absurde. Nous allons réaliser un investissement colossal dans OpenAI»

Ce projet, dévoilé en septembre par les deux entreprises, avait fait grand bruit, enclenchant l'enthousiasme de certains investisseurs et le scepticisme d'autres devant ces financements circulaires risquant d'alimenter un bulle.

Une large partie de ces nouveaux capitaux injectés dans OpenAI ont vocation à financer l'achat du matériel auprès de Nvidia, qui vient de démarrer la production de ses nouvelles puces Vera Rubin.

Selon plusieurs médias économiques, OpenAI est sur le point de conclure un nouveau tour de table d'au moins 100 milliards de dollars qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à environ 850 milliards de dollars. Ce tour de table, rapporte la presse spécialisée, pourrait concerner Amazon pour environ 50 milliards de dollars et SoftBank autour de 30 milliards.

Anthropic, le rival et voisin d'OpenAI, vient de conclure une levée de 30 milliards qui a porté la valorisation du créateur de Claude à 380 milliards de dollars. (sda/ats/afp/svp)