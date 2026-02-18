pluie et neige
Carrefour CEO Says Company Will Stop Selling Meat From Mercosur The Carrefour logo appears on the screen of a smartphone next to a miniature shopping cart in Reno, United States, on November 26, 2024. ...
La stratégie de Carrefour est «radicalement tournée vers la croissance et l'amélioration de la rentabilité».Image: www.imago-images.de

Carrefour dévoile son plan pour économiser un milliard

Le frais, l'IA, les prix: le géant français de la distribution, qui a vu son bénéfice net divisé par plus de deux en 2025, a présenté mercredi sa stratégie à horizon 2030. Celui-ci prévoit un milliard d'euros d'économie par an.
18.02.2026, 10:2718.02.2026, 10:27

«Reconquête» sur les produits frais avec la transformation de dix hypermarchés, réduction des coûts grâce à l'intelligence artificielle (IA) et les étiquettes électroniques: Carrefour a dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, le troisième de l'ère Bompard, qui prévoit un milliard d'euros d'économie par an.

Ce plan est «radicalement tourné vers la croissance et l'amélioration de la rentabilité», a déclaré Alexandre Bompard, PDG de Carrefour depuis 2017, cité dans un communiqué.

Alexandre Bompard, chairman and CEO of the retail multinational Carrefour, arrives at the Elysee Palace before a stade dinner hosted by French President Emmanuel Macron for Brazil&#039;s President Lui ...
Alexandre BompardKeystone

Le deuxième distributeur en France derrière Leclerc vise 25% de parts de marché à horizon 2030 (contre 21,4% actuellement selon Kantar WorldPanel), tout en économisant un milliard d'euros (à peine moins en francs) par an.

Son «programme d'économies» combinera «gains aux achats marchands» (notamment grâce à son alliance Concordis sur les achats avec Coopérative U), «simplification» au niveau des sièges de l'entreprise et «productivité par l'IA», selon le groupe.

«Automatisation des tâches chronophages»

Comme le géant américain Walmart, Carrefour a annoncé un «partenariat industriel majeur» avec la société Vusion pour déployer «des étiquettes électroniques, des rails connectés et des caméras dans l'ensemble des hypermarchés et supermarchés en France». Un investissement qui représente plus de 150 millions sur la durée du plan.

«L'automatisation des tâches chronophages (étiquetage, détection des ruptures)» et l'assistance lumineuse à la préparation de commandes «généreront des gains de productivité significatifs», les «heures libérées» devant permettre de «redéployer les équipes vers le service client, tout en contribuant» aux économies, selon Carrefour. Le groupe avait déjà annoncé un partenariat avec Google, qui permettra aux clients de faire leurs courses directement via des agents IA (Gemini).

Le distributeur promet également une «offensive majeure» sur les produits frais, face à la montée en puissance du rival Grand Frais. Cela passera par la transformation d'hypermarchés «en spécialistes du frais et du discount, inspirés de 'Marché Frais by Carrefour', proposant une offre de produits frais accessible et de qualité».

Il vise «10 magasins à horizon 2030, dont 7 opérés en franchise par le groupe Marché Frais», chaîne de magasins franciliens avec laquelle il a noué un partenariat d'approvisionnement et de licence d'enseigne en 2024.

Améliorer la compétitivité sur les prix

Carrefour a également annoncé le développement de l'enseigne Match, reprise en 2024 au groupe Louis Delhaize, avec «un modèle plus spécialisé 'frais'» et un «objectif de 160 magasins Match en 2030» (soit +40% de magasins). Il va également collaborer «avec le groupe Blachère pour le déploiement de 200 concessions Fruits & Légumes en France en hypermarchés et en supermarchés».

Ce plan vise à «gagner la bataille du client, consolider la croissance de nos magasins et tirer tous les bénéfices de notre avance» dans l'IA, souligne Alexandre Bompard, qui rappelle le «recentrage» du groupe sur «trois marchés coeur, la France, l'Espagne et le Brésil». En France, où le modèle des hypermarchés est bousculé, «une enveloppe additionnelle de près de 200 millions par an sera investie» pour «la modernisation commerciale» de ces magasins.

Carrefour veut également améliorer sa compétitivité sur les prix notamment grâce à sa nouvelle centrale d'achat européenne Concordis, et par des «offensives commerciales ciblées», comme le «lancement de 200 produits de marque propre à prix coûtant pour les membres du club Carrefour (réd: son programme de fidélité) dès la semaine prochaine».

En Espagne, le groupe entend renforcer sa position de numéro 2. Au Brésil, il mise sur «20% de parts de marché à horizon 2030».

Un «plan social déguisé»

Le distributeur a annoncé la semaine dernière vouloir vendre sa filiale roumaine à Paval Holding, véhicule d'investissement d'une famille propriétaire du leader national du bricolage roumain. Concernant la Pologne, l'Argentine et la Belgique, le groupe conserve «toutes les options stratégiques ouvertes», de la croissance à la vente «totale ou partielle».

En France, 15 nouveaux magasins passeront en location-gérance, variante de la franchise où le distributeur reste propriétaire du fonds de commerce. Pour la CFDT, cette stratégie s'apparente à un «plan social déguisé».

En 2025, le distributeur a vu son bénéfice net divisé par plus de deux en 2025, à 319 millions, en raison de la cession de Carrefour Italie, mais ses ventes, taxes et carburant compris, ont légèrement progressé, à 91,5 milliards (+1,2%). (jzs/ats)

