La Suisse attend donc de la Région Bourgogne Franche-Comté qu’elle assure des correspondances pérennes à Delle avec les trains suisses . Et à moyen terme, elle espère que cette région voisine et le Jura reprennent les discussions pour une offre transfrontalière attrayante. L’Office fédéral des transports se tient à disposition pour accompagner ces travaux.

Le gouvernement constate cependant que l'offre entre Delle et Belfort, côté français, n'a pas apporté les résultats escomptés et que les discussions pour améliorer la desserte ont échoué. Il cite dans sa réponse écrite publiée jeudi:

La Suisse exporte une grande quantité de produits pharmaceutiques vers Israël. Comment les groupes helvétiques gèrent-ils l'escalade de la situation? L'économie israélienne était d'ailleurs déjà sous pression, avant le début de la guerre.

Alors que la guerre a repris entre Israël et le Hamas, les liens commerciaux entre Berne et Tel Aviv sont eux aussi impactés. Des liens commerciaux étroits existent entre la Israël et la Suisse, quatrième partenaire commercial de l'Etat hébreu, après la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne.