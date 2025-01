Payer ses billets d'avion avec Twint est désormais possible. Image: DR/Keystone

Twint et Swiss annoncent une collaboration inédite

Payer ses billets d'avions avec Twint est désormais possible. La compagnie aérienne Swiss vient d'intégrer l'application comme moyen de paiement pour ses vols.

«Deux des marques les plus connues de Suisse unissent leurs forces», s'enthousiasme Twint dans un communiqué.

L'application annonce ce lundi un partenariat avec Swiss pour l'achat de billets d'avion. Dorénavant, les utilisateurs pourront retrouver Twint comme moyen de paiement en réservant des vols sur le site et l'application de la compagnie aérienne.

«En associant Twint et Swiss, nous renforçons l’expérience utilisateur et réunissons la première compagnie aérienne de Suisse et le moyen de paiement le plus populaire du pays», déclare Adrian Plattner, directeur des ventes de Twint, cité dans le communiqué.

«Nous avons toujours misé sur la suissitude et collaborons avec des entreprises suisses dans la mesure du possible», ajoute de son côté Heike Birlenbach, directeur commercial de Swiss.