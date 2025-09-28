stratus fréquent11°
Londres soutient Jaguar Land Rover après une cyberattaque

Une cyberattaque a paralysé les usines du constructeur britannique début septembre. Londres intervient avec une garantie de prêt pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement et protéger les emplois.
28.09.2025, 07:4228.09.2025, 07:42

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche qu'il se porterait garant du constructeur automobile Jaguar Land Rover à hauteur d'1,5 milliard de livres. Cela devrait lui permettre de débloquer des fonds et se remettre d'une récente cyberattaque.

Le groupe a dit le 2 septembre avoir été victime de pirates informatiques, entraînant la suspension de la production dans ses usines au Royaume-Uni.

Jeudi, il a expliqué que si ses systèmes informatiques étaient à présent partiellement rétablis, la production resterait à l'arrêt au moins jusqu'au 1er octobre.

Londres a ainsi annoncé une aide au constructeur par le biais d'une garantie de prêt, qui doit permettre «de débloquer jusqu'à 1,5 milliard de livres (1,6 milliard de francs) pour apporter de la certitude à sa chaîne d'approvisionnement».

Il y a un problème avec la nouvelle Jaguar électrique

Cela signifie qu'une agence de crédit gouvernementale couvrira les arrières du groupe sur un prêt commercial contracté auprès d'une banque.

Selon le ministre du Commerce Peter Kyle, cet appui doit permettre de «protéger des emplois qualifiés», alors que la cyberattaque a généré des retards de paiements au détriment des fournisseurs de JLR. Selon les syndicats, certains risquaient la faillite.

Les pirates informatiques s'en prennent de plus en plus aux marques de luxe et aux vendeurs au détail. Au Royaume-Uni, les chaînes de magasin Marks and Spencer, Harrods et Co-op ont fait partie des cibles. (tib/ats)

L’article