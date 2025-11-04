beau temps11°
Tesla

Musk payé 1000 milliards de dollars? Ça coince chez Tesla

epa10998583 US tech entrepreneur Elon Musk, owner of Tesla, SpaceX and X, reacts as he attends a conversation event with British Prime Minister Rishi Sunak (unseen) in central London, Britain, 02 Nove ...
Le plan pourrait garantir à Elon Musk jusqu'à 12% supplémentaires du capital actuel de Tesla.Image: EPA POOL

Le gargantuesque plan de rémunération prévu pour Elon Musk a été rejeté par le fonds souverain de la Norvège, l'un des principaux actionnaires du constructeur automobile américain.
04.11.2025, 11:3904.11.2025, 11:39

Le fonds souverain de la Norvège, un des dix principaux actionnaires de Tesla, votera contre le plan de rémunération de potentiellement plus de 1000 milliards de dollars que le constructeur automobile américain envisage de verser à son fondateur, Elon Musk.

«Bien que nous reconnaissions la valeur considérable créée sous la direction visionnaire de Musk, nous sommes préoccupés par le montant total de la rémunération, la dilution et l'absence de mesures pour atténuer le risque lié à une personne clé», a indiqué le fonds sur son site mardi, à deux jours de l'assemblée générale des actionnaires de Tesla.

Il existe un plan de rémunération pour Musk à plus de 1000 milliards

Le fonds norvégien, qui pèse plus de 21 000 milliards de couronnes (1800 milliards d'euros), détenait 1,14% de Tesla au 30 juin 2025.

Multitude d'objectifs

Lors de l'assemblée générale jeudi à Austin au Texas, les actionnaires du spécialiste américain de la voiture électrique doivent notamment se prononcer sur le plan de rémunération proposé par le conseil d'administration du groupe.

Ce plan d'une durée de dix ans prévoit l'octroi d'actions à Elon Musk en fonction d'une multitude d'objectifs -dont certains très ambitieux- qui, s'ils sont atteints, pourrait garantir à terme à l'homme le plus riche au monde jusqu'à 12% supplémentaires du capital actuel. «Nous continuerons à rechercher un dialogue constructif avec Tesla sur ce sujet et sur d'autres thèmes», a précisé le fonds norvégien.

Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?

L'an dernier, le fonds avait déjà voté contre un autre plan de rémunération gigantesque - finalement approuvé par les actionnaires de Tesla - d'Elon Musk. Il a été rejeté par la justice du Delaware en décembre mais Tesla a fait appel. Les relations entre celui-ci et Nicolai Tangen, le chef du fonds, s'étaient ensuite nettement refroidies. (jzs/ats)

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale écrase une Tesla avec un char
Video: watson
Amazon va supprimer 14 000 postes
Dans une volonté de réduire les coûts, le géant américain entame «une réduction globale» de ses effectifs. Les coupes visent principalement le secteur de l'intelligence artificielle.
Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14 000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une «réduction globale» liée en grande partie à l'intelligence artificielle. Cette annonce vient concrétiser la volonté affichée de son patron Andy Jassy de réduire les coûts, en pleine course aux investissements dans l'intelligence artificielle.
L’article