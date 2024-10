Le nombre de 4x4 et de voitures hybrides augmente en Suisse

Un véhicule 4x4. Keystone

Il y a toujours plus de 4x4 et de voitures dans le parc automobile suisse.

Si le nombre de nouvelles immatriculations a poursuivi sur la voie du déclin en septembre, les proportions de véhicules aux quatre roues motrices et de motorisations alternatives ont continué à prendre de l'embonpoint.

Le recul de 6,6% des mises en circulation, pour un total de 20 155 voitures, porte la contraction sur les neuf premiers mois de l'année à 3,9%:

La part des 4x4 a gagné 2,3 points de pourcentage sur un an pour atteindre 53,0% en septembre , indique la statistique mensuelle distillée par la fédération Auto-suisse mercredi;

de pourcentage sur un an pour atteindre , indique la statistique mensuelle distillée par la fédération Auto-suisse mercredi; Celle des propulsions électriques et mixtes a enflé de plus de cinq points à 65,7%;

a enflé de plus de cinq points à 65,7%; A noter que dans cette catégorie, la tendance au tout électrique ou au rechargeable sur réseau (plug-in) s'essouffle, au profit des hybrides.

Volkswagen demeure la marque la plus vendue, représentant plus d'une immatriculation sur dix. L'attrait des résidents helvètes pour les voitures germaniques ne se dément pas. Si la tchèque Skoda, propriété de VW, est avec 9,5% la seconde marque la plus distribuées, les allemandes BMW (9,3%), Mercedes-Benz (8,7%) et Audi (8,2%) complètent le top 5. (awp/ats)