Le nouvel abo CFF «à l'essai» est-il avantageux? On a comparé

En train à travers la Suisse pendant les vacances d'été? Les CFF lancent une offre estivale. Image: keystone

Les CFF lancent une offre estivale à partir du 1ᵉʳ juin. Disponible tout l'été, l'AG découverte n'est pas gratuit, mais présente néanmoins des avantages.



Si vous vivez en Suisse ou dans un pays voisin et que vous ne disposez pas encore d'un abonnement, les CFF ont ce qu'il vous faut. Un pendant helvétique du billet à neuf euros allemand? N'exagérons rien, mais l'offre estivale de la compagnie ferroviaire a tout de même de quoi séduire – surtout si vous êtes de ceux qui aiment voyager en première classe.

Que permet l'AG découverte?

La promotion d'été des CFF offre les mêmes conditions d'utilisation que l'abonnement général (AG) classique: l'utilisation – à quelques exceptions près – des lignes de train, de bus, de bateau et de téléphérique en Suisse.

Ce qui est vraiment intéressant dans ce cas, c'est l'aspect non contraignant. Normalement, on ne peut souscrire à un AG que pour un minimum de six mois. Mais avec l'offre découverte, on ne s'engage que pour un mois, sans renouvellement automatique au terme de cette période.

Quand l'AG à l'essai est-il valable?

Sur les trois mois de juin, juillet et août. Un SwissPass est requis pour y télécharger l'abonnement. Sa vente a démarré début mai et durera jusqu'au 31 juillet 2024. Il est valable un mois à partir de la date d'achat (à déterminer librement).

Combien ça coûte?

Les adultes à partir de 25 ans paient 355 francs pour un AG de deuxième classe. Avant cet âge, comptez 260 francs:

Ces tarifs n'ont en fait rien de promotionnel dans le sens où, en deuxième classe, l'AG estival coûte exactement autant (ou moins, voir ci-dessous) qu'un AG standard. En revanche, les clients qui souscriront à un abonnement normal directement après l'offre d'essai se feront néanmoins créditer la moitié du prix d'achat.

Quels sont donc les avantages?

L'offre découverte combine en fait les avantages d'un engagement uniquement mensuel, avec ceux d'un tarif «normal». Le graphique ci-dessous le montre clairement:

Le règlement se fait en une fois pour un AG à l'année et celui-ci ne peut pas être résilié. C'est pourquoi il est un peu moins cher que l'AG à paiement mensuel: la durée minimale est certes de six mois, mais on peut y renoncer chaque mois.

Ce que l'on remarque aussi sur le graphique, c'est que l'AG découverte été vaut exactement autant que celui à paiement mensuel. Pour l'AG en première classe, là par contre, le rabais est important. Les CFF le proposent même moins cher (par mois) que l'AG payé en une fois.

Alors qu'il n'y a pas de grande différence pour la deuxième classe, l'AG d'été découverte des CFF en première classe coûte nettement moins cher: 450 francs au lieu de 543. L'économie est encore plus importante pour l'offre destinée aux jeunes de moins de 25 ans. 👇

