Donald Trump s'est réjoui jeudi du «geste magnifique» de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui lui a remis la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche.



«Maria m'a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j'ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria!», a écrit sur sa plateforme Truth Social le président américain, qui convoite ouvertement cette distinction.

Plus tôt dans la journée, l'opposante vénézuélienne avait annoncé avoir «offert» la médaille de son prix Nobel à Donald Trump, qui la tient à l'écart de sa stratégie pour le Venezuela.



Le Nobel Peace Center, musée situé à Oslo, a opportunément souligné sur X jeudi que les lauréats pouvaient disposer comme ils ou elles l'entendaient de la médaille dorée associée à la distinction. Mais il a ajouté: «Une médaille peut changer de mains, mais pas le titre d'un lauréat».