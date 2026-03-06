Vidéo: twitter

Qu’est-il arrivé à Trump dans le Bureau ovale?

Cette nuit, le président américain s’est mis en scène à la Maison-Blanche, entouré d’une dizaine de personnes étrangement figées autour de lui.

Cette vidéo a été partagée par Dan Scavino, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, cette nuit. Elle montre Donald Trump assis derrière le Resolute desk, les mains jointes et le regard baissé. Autour de lui, une dizaine de personnes, immobiles, dont une grande partie touche le président.

La séquence a dérouté passablement de monde sur les réseaux sociaux. Pour certains, c’est la preuve que le mouvement MAGA «est une secte». Pour les apôtres de Trump, ce fut simplement un grand moment de prière pour l’Amérique.

«Que Dieu bénisse les Etats-Unis» Dan Scavino, dans une publication sur X.

Il faut avouer que c’est plutôt déroutant. En réalité, Trump était entouré de représentants religieux, menés par Tom Mullins, fondateur de Christ Fellowship à Palm Beach Gardens, en Floride. Oui, nous avons affaire à une prière géante. Des leaders évangéliques venus bénir le grand patron. Mais aussi les militaires et tout le pays au passage.

Un extrait? «Je prie pour que ta grâce et ta protection le protègent. Je prie pour que ta grâce et ta protection protègent nos troupes et tous les hommes et femmes qui servent dans nos forces armées. Père, nous te prions de continuer à donner à notre président la force dont il a besoin pour diriger notre nation, alors que nous revenons à l'unité nationale sous la protection de Dieu.»

Selon Nate Schatzline, député républicain du Texas, «le président Trump a fait plus pour la communauté religieuse, pour les enfants à naître, pour la prochaine génération et pour la liberté religieuse que tout autre président de l'histoire des Etats-Unis!». Il était également présent dans le Bureau ovale.

Pour beaucoup d’autres internautes, pas tant républicains, ce fut surtout la preuve que Donald Trump est un «dangereux gourou» et que le virage religieux intimé par les conservateurs fait «vraiment très peur».

On dira que c’est surtout la preuve que Donald Trump n’a pas fini d’aimer se mettre en scène devant les caméras pour accaparer l’attention.