L’arrestation est intervenue dans le cadre d’une enquête internationale (image d'illustration). Image: aple

Ce Suisse aurait abusé d'une fillette de 8 ans au Cambodge

Un ressortissant suisse a été arrêté à Phnom Penh fin février. Il aurait agressé sexuellement une fillette à plusieurs reprises.

Fin février, un Suisse de 47 ans a été arrêté dans la capitale cambodgienne de Phnom Penh. Il est notamment accusé d’actes sexuels sur mineure. Il vient d’être formellement inculpé.

L’arrestation est intervenue dans le cadre d’une enquête internationale impliquant des autorités suisses et australiennes ainsi que des organisations de protection de l’enfance, rapporte l’organisation APLE Cambodia (Action Pour Les Enfants). Le ressortissant suisse a été interpellé le 20 février dernier.

Les chefs d’accusation portent sur la production de matériel pédopornographique, des rapports sexuels avec des mineurs de moins de 15 ans et attentat à la pudeur sur des mineurs de moins de 15 ans.

Selon un communiqué, l’homme aurait agressé sexuellement une fillette âgée de huit ans. Les faits se seraient produits à plusieurs reprises en 2025. L’enfant bénéficie actuellement d’un suivi psychologique.

Des mois d’enquête ont finalement permis d’identifier et d’inculper le suspect. Les investigations ont été lancées par les autorités australiennes et suisses.

Au Cambodge, des victimes potentielles ont ensuite été identifiées. La police a par ailleurs saisi du matériel pédopornographique.

Le communiqué ne précise pas la peine encourue. En 2019, un ressortissant israélien avait été condamné à trois ans de prison pour des abus sexuels sur des garçons mineurs. Une analyse publiée de l'APLE en 2015 indiquait que, sur 26 condamnations — alors que des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison étaient parfois prévues — aucune n’avait dépassé neuf ans d’emprisonnement. (vro/trad.jzs)