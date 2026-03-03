beau temps13°
DE | FR
burger
International
Abus sexuel

Ce Suisse aurait abusé d'une fillette de 8 ans au Cambodge

Un Suisse inculpé au Cambodge pour abus sur un enfant de 8 ans (image d&#039;archives).
L’arrestation est intervenue dans le cadre d’une enquête internationale (image d'illustration).Image: aple

Ce Suisse aurait abusé d'une fillette de 8 ans au Cambodge

Un ressortissant suisse a été arrêté à Phnom Penh fin février. Il aurait agressé sexuellement une fillette à plusieurs reprises.
03.03.2026, 13:0603.03.2026, 13:06

Fin février, un Suisse de 47 ans a été arrêté dans la capitale cambodgienne de Phnom Penh. Il est notamment accusé d’actes sexuels sur mineure. Il vient d’être formellement inculpé.

L’arrestation est intervenue dans le cadre d’une enquête internationale impliquant des autorités suisses et australiennes ainsi que des organisations de protection de l’enfance, rapporte l’organisation APLE Cambodia (Action Pour Les Enfants). Le ressortissant suisse a été interpellé le 20 février dernier.

Des chiffres alarmants autour des abus sexuels sur les enfants

Les chefs d’accusation portent sur la production de matériel pédopornographique, des rapports sexuels avec des mineurs de moins de 15 ans et attentat à la pudeur sur des mineurs de moins de 15 ans.

Selon un communiqué, l’homme aurait agressé sexuellement une fillette âgée de huit ans. Les faits se seraient produits à plusieurs reprises en 2025. L’enfant bénéficie actuellement d’un suivi psychologique.

Des mois d’enquête ont finalement permis d’identifier et d’inculper le suspect. Les investigations ont été lancées par les autorités australiennes et suisses.

Au Cambodge, des victimes potentielles ont ensuite été identifiées. La police a par ailleurs saisi du matériel pédopornographique.

Choquante découverte dans la cellule de prison de Marc Dutroux

Le communiqué ne précise pas la peine encourue. En 2019, un ressortissant israélien avait été condamné à trois ans de prison pour des abus sexuels sur des garçons mineurs. Une analyse publiée de l'APLE en 2015 indiquait que, sur 26 condamnations — alors que des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison étaient parfois prévues — aucune n’avait dépassé neuf ans d’emprisonnement. (vro/trad.jzs)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Un tripotage de fesses indigne l'Italie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C’est très préoccupant, il peut y avoir des contagions»
Robert Kolb est professeur de droit international à l'Université de Genève, spécialisé dans les conflits armés. Il dit son dépit devant l'attaque israélo-américaine en Iran, craignant les «conséquences catastrophiques» des agissements obéissant au seul «bon vouloir» des Etats.
L’attaque conjointe d’Israël et des Etats-Unis contre l’Iran obéit-elle aux règles du droit international?
Robert Kolb: Non. Cette attaque contrevient à l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit l’utilisation de la force, sauf exceptions reconnues. Ces exceptions sont:
L’article