Choquante découverte dans la cellule de prison de Marc Dutroux

Choquante découverte dans la cellule de prison de Marc Dutroux

Des dizaines d'images pédopornographiques ont été retrouvées à l'occasion d'une fouille générale dans la prison où le célèbre criminel belge est enfermé à l'isolement.
24.02.2026, 10:5524.02.2026, 10:55

La justice belge a ouvert une enquête après la découverte d'images pédopornographiques dans la cellule de Marc Dutroux, condamné à la prison à perpétuité pour les viols de six fillettes et jeunes filles et les meurtres de quatre d'entre elles.

Le procureur du Brabant wallon, la province belge où se situe la prison de Nivelles, a confirmé lundi soir à l'agence de presse Belga une information de l'hebdomadaire flamand Humo, sans plus de précisions. Marc Dutroux, 69 ans, est un des pires criminels de Belgique.

Main accused Marc Dutroux sits in the box at the Arlon assize court, Wednesday, 09 June 2004, during a session of the trial of Marc Dutroux and his accomplices Michelle Martin, Michel Lelievre and Mic ...
Marc Dutroux en 2004.Image: EPA

Incarcéré depuis 1996 il a été condamné en 2004 par une cour d'assises belge à la prison à vie, après avoir été reconnu coupable d'avoir violé et séquestré six fillettes et jeunes filles qu'il avait auparavant enlevées. Quatre d'entre elles ont été tuées dont Julie et Mélissa que Dutroux a laissé mourir de faim.

Il dit être victime de «harcèlement»

Selon l'hebdomadaire Humo, c'est à l'occasion d'une fouille générale de la prison de Nivelles en 2024 qu'ont été découvertes dans sa cellule (où il est à l'isolement) quelque 200 photos pornographiques. Sur environ la moitié de ces clichés figuraient des enfants nus, d'après la même source.

Le criminel s'est défendu auprès de son avocat en expliquant être victime de «harcèlement» de la part d'autres détenus, qui auraient fait en sorte d'introduire les photos dans sa cellule à son insu, toujours selon Humo. L'avocat, Bruno Dayez, a refusé tout commentaire.

«Ils veulent souvent tout déballer»: ces Romands écoutent les pédophiles

Me Dayez, qui a repris en 2016 la défense de Marc Dutroux, souhaitait obtenir sa libération en 2021, au bout de 25 ans d'incarcération. Mais ses efforts se sont heurtés à un rapport d'expertise très négatif rendu en 2020. Ce rapport psychiatrique relevait que le criminel devait toujours être considéré comme psychopathe, présentant un risque élevé de récidive. (jzs/afp)

