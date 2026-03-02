On sait qui a abattu les avions de combat américains

Plusieurs appareils de l'armée américaine se sont écrasés ce lundi au Koweït. Ils ont été abattus «par erreur».

Les trois avions de combat américains qui se sont écrasés au Koweït ont été abattus par ce pays du Golfe, au moment où l'Iran frappait cette région, a indiqué lundi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom.

«Au cours d'une confrontation intense, comprenant des attaques d'avions iraniens, de missiles balistiques et de drones», les avions «ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne», a déclaré le Centcom dans un communiqué, précisant que les six membres d'équipage s'étaient éjectés et étaient sains et saufs.

Le crash d'un chasseur américain Image: X

«Le Koweït a reconnu cet incident et nous sommes reconnaissants des efforts de ses forces de défense et de leur soutien dans le cadre de l'opération en cours» contre l'Iran, a-t-il ajouté. (jzs/afp)