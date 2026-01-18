brouillard-2°
Accident

Un terrible accident de train fait plusieurs morts en Espagne

L'un des train semble s'être renversé complètement.
L'un des train semble s'être renversé complètement.

Un terrible accident de train fait plusieurs morts en Espagne

Un train à grande vitesse a déraillé dimanche en Andalousie, percutant un train qui se trouvait sur une autre voie.
18.01.2026, 22:5318.01.2026, 23:39

Au moins dix personnes ont été tuées dimanche dans le sud de l'Espagne dans un accident impliquant deux trains qui transportaient des centaines de passagers, a annoncé à l'AFP la Guardia civil.

Au moins 25 personnes sont grièvement blessées, ont indiqué sur X les services de secours d'Andalousie, région où a eu lieu l'accident.

Les CFF tentent de rattraper l'échec du «train qui secoue»: on a testé

Un train de la compagnie Iryo, parti de Malaga en Andalousie, pour rallier Madrid, «a déraillé» près d'Adamuz, situé à plus de 190 km au nord, a expliqué sur X le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).

Les images diffusées à la télévision publique montraient les deux trains entourés d'une foule de personnes et d'ambulances, tandis que les services d'urgence s'efforçaient de venir en aide aux blessés.

C'est comme si «un tremblement de terre» avait secoué le wagon, a témoigné un journaliste de la radio publique RNE qui voyageait dans l'un des trains, à la télévision publique TVE.

epa12659774 People walk past train departure panels showing cancellations to Seville and Malaga at Atocha station in Madrid, Spain, 18 January 2026. The Samur Emergency Team offered its assistance to ...
Beaucoup de trains ont dû être annulés en Andalousie dimanche.Keystone

Les occupants du wagon ont pris les marteaux de secours pour briser les vitres et commencer à sortir du convoi, a-t-il encore raconté.

«Nous avons dépêché sur place des services de secours d'urgence et un soutien logistique pour aider en tout ce qui sera nécessaire», a indiqué sur X le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno.

«Les services de santé ont été alertés et ont pour l'instant déployé cinq unités de soins intensifs», en plus des pompiers, a indiqué une porte-parole des services d'urgence andalous.

De son côté, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dit «suivre très attentivement l'accident entre deux trains à grande vitesse qui ont déraillé à Adamuz».

Un accident de train fait plus de 30 morts en Thaïlande

«Le gouvernement travaille avec les autres autorités compétentes et les services d'urgence pour venir en aide aux passagers», a-t-il poursuivi.

Dans la gare madrilène d'Atocha, des «équipes de soutien vont être déployées pour accompagner les familles» des personnes touchées, a annoncé la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La circulation des trains entre Madrid et l'Andalousie a été suspendue.(ats/afp)

