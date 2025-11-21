ciel couvert
DE | FR
burger
International
Adolf Hitler

Une machine Enigma M4 nazie vendue un prix record aux enchères

Enigma M4: une rare machine nazie vendue aux enchères pour une somme record
Cette machine de codage a donné un avantage considérable aux armées nazies.Image: www.imago-images.de

Un Français a vendu une machine nazie pour une somme record

Des pièces qui atteignent des montants à six chiffres dans les grandes maisons de vente, ce n’est pas exceptionnel. Mais un vestige de l’ère nazie vient de pulvériser toutes les attentes.
21.11.2025, 09:3321.11.2025, 09:33
Anouschka Hamp / t-online
Un article de
t-online

Une machine de chiffrement nazie a été adjugée mardi à Paris pour une somme record avoisinant le demi-million d’euros.

Un acheteur resté anonyme a déboursé 482 600 euros (un peu moins de 450 000 francs) pour cette «Enigma M4», un modèle extrêmement rare et encore parfaitement fonctionnel, presque le double de l’estimation initiale de Christie’s, rapporte The Times of Israel. Jusqu’ici, l’appareil appartenait à un collectionneur français.

Enigma M4: une rare machine nazie vendue aux enchères pour une somme record
Zoom sur trois roues de codages d'une machine Enigma.Image: www.imago-images.de

L'Enigma M4 a été mise en service à partir de 1942 pour sécuriser les communications allemandes. Cette machine, qui ressemble à une machine à écrire avec un clavier et quatre rotors, offrait aux nazis un avantage décisif durant la Seconde Guerre mondiale grâce à ses milliards de combinaisons possibles. La Kriegsmarine l’utilisait notamment pour crypter ses messages.

80 ans après leur capture par les nazis, ces «vieilles nanas» racontent

Les Alliés ont fini par briser le code de la machine Enigma

Pendant longtemps, les Alliés furent incapables de percer ces codes. Il fallut un programme secret mené par le mathématicien britannique Alan Turing pour finalement décrypter le système. Grâce à cette avancée, ils purent ensuite intercepter et lire les communications allemandes: un tournant considéré comme déterminant dans l’issue de la guerre.

Cette histoire est d’ailleurs au cœur d’un ouvrage de l’écrivain britannique Robert Harris, ainsi que du film The Imitation Game, nommé aux Oscars en 2014 avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. La dernière vente notable d’une Enigma M4 remonte à 2015, à New York, où le modèle avait été adjugé 365 000 dollars.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

Plus d'articles sur la Seconde guerre mondiale et le nazisme
Voici combien de rescapés de l'holocauste sont encore en vie
Voici combien de rescapés de l'holocauste sont encore en vie
Pourquoi des Tessinois ont-ils combattu les Allemands entre 1943 et 1945?
Pourquoi des Tessinois ont-ils combattu les Allemands entre 1943 et 1945?
de Raphael Rues
Comment les nazis ont copié Disney
2
Comment les nazis ont copié Disney
de Daniel Huber
Ce Tessinois a survécu à l'enfer nazi, «peut-être grâce à ses cheveux»
Ce Tessinois a survécu à l'enfer nazi, «peut-être grâce à ses cheveux»
de Peter Bollag
Thèmes
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
partager sur Facebookpartager sur X
Le retour de Tom Felton en Drago Malfoy fait fureur à Brodway
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Coup de chaud et évacuation du site de la COP30 après un incendie
Un incendie a forcé l’interruption de la COP30 à Belém jeudi, sans faire de blessés mais en semant la panique sur le site. a la veille de décisions cruciales, ce nouvel incident complique encore des négociations déjà tendues.
Un incendie s'est déclaré jeudi sur le site de la COP30 à Belém, sans faire de blessé. Il a toutefois mis à l'arrêt la conférence climatique de l'ONU au moment où le plus dur reste à faire pour rapprocher les positions entre pays d'ici la clôture vendredi soir.
L’article