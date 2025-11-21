Cette machine de codage a donné un avantage considérable aux armées nazies. Image: www.imago-images.de

Un Français a vendu une machine nazie pour une somme record

Des pièces qui atteignent des montants à six chiffres dans les grandes maisons de vente, ce n’est pas exceptionnel. Mais un vestige de l’ère nazie vient de pulvériser toutes les attentes.

Anouschka Hamp / t-online

Plus de «International»

Un article de

Une machine de chiffrement nazie a été adjugée mardi à Paris pour une somme record avoisinant le demi-million d’euros.

Un acheteur resté anonyme a déboursé 482 600 euros (un peu moins de 450 000 francs) pour cette «Enigma M4», un modèle extrêmement rare et encore parfaitement fonctionnel, presque le double de l’estimation initiale de Christie’s, rapporte The Times of Israel. Jusqu’ici, l’appareil appartenait à un collectionneur français.

Zoom sur trois roues de codages d'une machine Enigma. Image: www.imago-images.de

L'Enigma M4 a été mise en service à partir de 1942 pour sécuriser les communications allemandes. Cette machine, qui ressemble à une machine à écrire avec un clavier et quatre rotors, offrait aux nazis un avantage décisif durant la Seconde Guerre mondiale grâce à ses milliards de combinaisons possibles. La Kriegsmarine l’utilisait notamment pour crypter ses messages.

Les Alliés ont fini par briser le code de la machine Enigma

Pendant longtemps, les Alliés furent incapables de percer ces codes. Il fallut un programme secret mené par le mathématicien britannique Alan Turing pour finalement décrypter le système. Grâce à cette avancée, ils purent ensuite intercepter et lire les communications allemandes: un tournant considéré comme déterminant dans l’issue de la guerre.

Cette histoire est d’ailleurs au cœur d’un ouvrage de l’écrivain britannique Robert Harris, ainsi que du film The Imitation Game, nommé aux Oscars en 2014 avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. La dernière vente notable d’une Enigma M4 remonte à 2015, à New York, où le modèle avait été adjugé 365 000 dollars.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich