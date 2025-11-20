Trump et Poutine ont envoyé un traité de paix: voici ce qu'il contient

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine sont au point mort. Mais des discussions ont eu lieu avec les Etats-Unis et une proposition de paix en est ressortie, sans que l'Ukraine ou l'Europe n'aient eu voix au chapitre.

Plus de «International»

Steve Witkoff est l'homme de Donald Trump pour les missions délicates. Déjà entre Israël et le Hamas, ce proche du président américain jouait un rôle de médiateur. Le portail américain Axios révèle désormais des rencontres secrètes avec Kirill Dmitriev, un proche du président russe Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine et Donald Trump lors d'une rencontre au Vietnam en 2017. (Photo d'archive) Image: EPA/SPUTNIK POOL

C'est ce qu'un responsable ukrainien affirmait au média mardi. Selon Axios, il s'agit d'un plan en 28 points sur l'Ukraine.

Les détails restaient flous. Mais il comprendrait cependant quatre grands objectifs: des garanties de sécurité pour l'Ukraine, la sécurité en Europe, les relations futures des Etats-Unis avec la Russie, et le lien entre Washington et l'Ukraine.

«Une nuance importante»

Deux jours après les révélations d'Axios, l'Ukraine a reçu une nouvelle proposition de paix de la part des Etats-Unis. Celle-ci requiert notamment qu'elle cède des territoires à la Russie et réduise son armée de moitié, juste après avoir subi l'une des frappes russes les plus meurtrières de l'année.

Mais malgré les appels de Kiev à renforcer la pression sur Moscou, le nouveau plan américain, selon des déclarations à l'AFP d'un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, semble reprendre les conditions maximalistes avancées précédemment par la Russie.

Des exigences dénoncées par les autorités ukrainiennes comme équivalant à une capitulation. La proposition inclut la «reconnaissance de (l'annexion de) la Crimée et d'autres régions prises par la Russie» et «la réduction de l'armée à 400 000 personnes», a indiqué cette source. L'Ukraine devrait également renoncer à toutes ses armes à longue portée.

«Une nuance importante est que nous ne comprenons pas s'il s'agit réellement d'un plan Trump» ou «de son entourage», a ajouté le haut responsable ukrainien, qui a également jugé floues les informations sur l'attitude que la Russie serait supposée adopter en retour.

Des pressions sur Zelensky

La position de Trump sur la guerre de Poutine en Ukraine a changé à plusieurs reprises. Initialement, il voulait mettre fin au conflit en «24 heures». Ensuite, il avait proposé de geler la guerre le long de la ligne de front.

Après la rencontre infructueuse avec Poutine en août en Alaska, Trump s'était brièvement rapproché de Kiev. Mais dernièrement, il a de nouveau exercé des pressions sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky et réclamé des cessions de territoire à la Russie. «Laissez-le tel qu'il est morcelé», a soutenu Trump à propos de l'avenir de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Steve Witkoff (à droite) et Kirill Dmitriev travailleraient sur cet accord secret. (Photo d'archive) Image: keystone

L'armée de Poutine a récemment annoncé des gains territoriaux autour de la ville de Pokrovsk. Selon Axios, Dmitriev, conseiller de Poutine, a misé sur cette nouvelle situation sur le front lors de ses entretiens avec Witkoff.

A propos de Pokrovsk 👇 Analyse Poutine est sur le point de remporter une grande victoire

Un responsable de la Maison-Blanche précisait ceci au média:

«Le président a clairement indiqué qu'il est temps de mettre fin aux massacres et de conclure un accord pour conclure la guerre. Le président Trump estime qu'il est possible de mettre fin à cette guerre absurde si l'on fait preuve de souplesse»

(t-online/afp)