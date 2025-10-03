ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
drone

L'armée suisse renforce sa défense contre les drones

Un mini drone DJI discret comme celui-ci a survolé Merlischachen.
L'armée suisse a observé à plusieurs reprises cette année des mini-drones au-dessus de terrains militaires (image d'illustratie).

L'armée suisse renforce sa défense contre les drones

La Confédération va acquérir un système semi-mobile contre les minidrones. Ces derniers ont été observés à plusieurs reprises cette année au-dessus de terrains militaires ou de troupes.
03.10.2025, 11:3703.10.2025, 11:37

La Suisse se dote d'un nouveau système de défense pour détecter des minidrones et protéger les infrastructures militaires. Le système, semi-mobile, pourra aussi servir lors de missions des autorités civiles ou de promotion de la paix, dit le gouvernement.

Un essai de ce nouveau système a été mené sur le terrain en 2025 et s'est révélé positif. L'armée a donc chargé l'Office fédéral de l'armement armasuisse de l'acquérir, écrit vendredi le Groupement Défense dans un communiqué.

La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe

L'armée doit encore choisir quel modèle elle souhaite acquérir. Des contrats-cadres ont aussi été conclus pour l'achat de minidrones, des accessoires et des prestations de service. Un budget de 108 millions de francs est prévu à cet effet.

Ces dernières semaines, des drones ont violé l'espace aérien européen à plusieurs reprises. L'armée suisse a indiqué jeudi avoir observé à plusieurs reprises cette année des mini-drones au-dessus de terrains militaires ou de troupes. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Des drones russes traquent des civils en Ukraine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Des médecins condamnés à l’étranger exercent en douce en Suisse
Une vaste enquête a permis de révéler que plusieurs médecins actifs dans notre pays ont pourtant été condamnés à l’étranger. Et la Suisse serait particulièrement vulnérable face à ce type de pratique.
Des médecins condamnés par la justice qui viennent se refaire une santé professionnelle en Suisse après avoir perdu leur droit d’exercer? Selon un consortium de journalistes en provenance de 45 pays, plus de 130 cas ont pu être découverts. En Suisse, ils seraient au moins une douzaine à recevoir des patients alors qu’ils ont été déclarés coupables, à l’étranger, de «fautes professionnelles, de qualifications déficientes, ou encore d'agressions sexuelles sur des patientes, comme dans le cas d’un médecin pratiquant dans le canton de Zurich», lit-on jeudi dans les journaux de Tamedia.
L’article