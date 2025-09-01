Un séisme a fait des centaines de morts en Afghanistan

(image d'illustration) Keystone

Plus de 800 morts et 2700 blessés dans un séisme en Afghanistan

Un tremblement de terre a frappé l'est de l'Afghanistan, dans une région frontalière du Pakistan. Des centaines de morts sont à dénombrer, selon un bilan actualisé.

Un tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi en Afghanistan a fait plus de 800 morts, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani. La secousse a aussi fait plus de 2700 blessés.

L'épicentre du séisme, à seulement huit kilomètres de profondeur, a été localisé à 27 kilomètres de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar, à la lisière de la province voisine de Kounar, selon l'US Geological Survey. C'est dans cette dernière province que le bilan est le plus lourd et c'est vers cette région que se dirigent lundi matin les hélicoptères de secours dépêchés par les autorités talibanes.

A l'aéroport de Jalalabad, des journalistes de l'AFP ont vu des centaines de membres de forces de sécurité qui s'activaient notamment à charger des linceuls blancs dans des hélicoptères. Le ministère de la Défense dit avoir déjà mené 40 vols pour acheminer de l'aide et évacuer des dizaines de morts et des blessés.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont été confrontés à un autre séisme d'ampleur: en 2023, à Hérat, à l'autre extrémité du pays, dans l'ouest frontalier de l'Iran, plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63 000 habitations avaient été détruites.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

(ats/acu)