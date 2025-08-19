Afghanistan: plus de 50 morts dans un accident de bus

La mosquée d'Herat, en Afghanistan (image d'illustration). Image: dr

Plus de 50 morts dans un accident de bus en Afghanistan

Un grand nombre de personne a été tuée mardi en Afghanistan, dans un important accident de bus, impliquant notamment un camion.

Plus de 50 personnes ont été tuées mardi dans un accident de bus dans la province d'Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, lors d'une collision entre un camion, une moto et un véhicule transportant des migrants de retour d'Iran, a indiqué la police.

«En raison d'une vitesse excessive et de négligences, le bus a quitté la route principale et est violemment entré en collision avec un camion dans la province d'Hérat», a déclaré la police. Le bus transportait des Afghans récemment revenus d'Iran et se rendait à la capitale Kaboul. Une moto était également impliquée dans l'accident.

La majorité des victimes se trouvaient dans le bus, deux personnes voyageant dans le camion ont été tuées, ainsi que les deux passagers de la moto.

Pas le premier accident du genre

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflit, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation.

En décembre, deux accidents de bus impliquant un camion-citerne et un camion sur une autoroute traversant le centre du pays ont fait au moins 52 morts.

(ats/acu)