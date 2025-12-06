ciel clair
International
Afrique

12 morts à Pretoria après des tirs contre un foyer pour travailleurs

Forensic personnel is seen at a scene where bodies of the victims of a mass shooting where found at a bar near Pretoria, South Africa, Saturday, Dec. 6, 2025. (AP Photo) South Africa Mass Shooting
La police a examiné les lieux après le drame, samedi en Afrique du Sud.Keystone

12 morts à Pretoria après des tirs contre un foyer de travailleurs

Parmi les victimes du drame qui s'est déroulé samedi, on compte également des mineurs.
06.12.2025, 19:2206.12.2025, 19:23

Des hommes armés ont pris d'assaut un foyer de travailleurs samedi dans la capitale sud-africaine Pretoria. Ils ont tué 12 personnes dont un enfant de 3 ans et deux adolescents de 12 et 16 ans, a annoncé la police.

Cette attaque est la dernière d'une série de fusillades de masse qui ont choqué le pays de 63 millions d'habitants, souffrant d'une criminalité endémique et d'un taux d'homicides parmi les plus élevés au monde. Porte-parole de la police, Athlenda Mathe a déclaré:

«Je peux confirmer qu'au total 25 personnes ont été touchées par des balles»

Dix personnes sont mortes sur place dans le township de Saulsville, situé à 18 km à l'ouest de Pretoria, et deux ont succombé à leurs blessures à l'hôpital, a-t-elle précisé. Outre l'enfant de trois ans, un garçon de 12 ans et une jeune fille de 16 ans figurent aussi parmi les tués.

La mention de couleur de peau dans les rapports de police va changer

Trois hommes armés sont entrés vers 04h30 (03h30 en Suisse) dans ce que la porte-parole a décrit comme un «bar clandestin» au sein du foyer, et ont tiré sans discernement sur un groupe d'hommes qui buvaient. Il s'agit d'un «incident fort regrettable. La police n'a été alertée que vers 06h00» locales, a commenté Athlenda Mathe.

Le mobile de la fusillade reste inconnu et la police est à la recherche de suspects, pour l'heure non identifiés. «Nous sommes confrontés à un grave problème avec ces débits de boissons illégaux et sans licence», a expliqué Athlenda Mathe, ajoutant que c'est là que se produisent la plupart des fusillades de masse. Elle a déploré au micro de la chaîne de télévision publique SABC:

«Des innocents sont également victimes collatérales de ces violences»

L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est aux prises avec une criminalité et une corruption endémiques, alimentées par des réseaux organisés. Les fusillades sont fréquentes, souvent liées aux violences des gangs et à l'alcool.

Plus de 200 élèves enlevées dans une école au Nigeria

Si de nombreuses personnes possèdent légalement des armes à feu pour leur protection personnelle, le nombre d'armes illégales en circulation est bien plus important.

Entre avril et septembre, une moyenne de 63 personnes ont été tuées chaque jour en Afrique du Sud, selon les données de la police.

La plupart de ces décès étaient liés à des disputes, mais les vols et les violences de la part de gangs ont également contribué à ce bilan, a précisé la police en novembre.

En octobre, 2 adolescents avaient été tués et 5 blessés lors d'une fusillade liée à des gangs à Johannesburg, la capitale économique du pays. En mai, des hommes armés avaient tué huit clients dans un bar de Durban, dans le sud-est du pays.

L'année dernière, 18 membres d'une même famille avaient été abattus dans une ferme isolée de la province du Cap-Oriental, également dans le sud-est. (ats/afp)

