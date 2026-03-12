beau temps10°
DE | FR
burger
International
Iran

Pourquoi l'Iran compter bloquer le détroit d'Ormuz

The port city of Gwadar balochistan on the southwestern coast of Pakistan where the Arabian Sea meets the Persian Gulf just outside the Strait of Hormuz near key shipping routes in and out of the Pers ...
Le détroit d'Ormuz risque de causer bien des soucis à Trump, qui a pourtant annoncé avoir gagné la guerre en Iran.Image: Moment RF

L'Iran compte bien exploiter cet avantage stratégique

En bloquant le détroit d'Ormuz, le régime des mollahs a pris un ascendant économique dont il entend profiter autant qu'il le pourra.
12.03.2026, 16:5812.03.2026, 16:58
Michael Wrase, Chypre / ch media

L’Iran menace de façon très directe des géants américains de la technologie comme Google, Microsoft et IBM. Leurs bureaux au Moyen-Orient sont désormais «de nouvelles cibles de la République islamique», a indiqué mercredi Téhéran. Au total, les entreprises américaines emploient 30 000 personnes dans la région.

«Tout le monde veut nos systèmes»: ce géant de l'armement rayonne

Dans la région du Golfe, les banques doivent elles aussi s’attendre à être attaquées, selon un porte-parole des gardiens de la révolution. Ces menaces font suite à des attaques toujours plus violentes de l’armée israélienne et de l’armée américaine contre les infrastructures iraniennes.

Selon les mots de Trita Parsi, vice-président du Quincy Institute, un groupe de réflexion sur la politique étrangère américaine:

«La destruction des réserves pétrolières de Téhéran samedi a été décisive pour le changement radical de cap de l’Iran»

Après que les dépôts pétroliers de Chiraz et d’Ispahan aient été incendiés par des tirs en début de semaine, les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé une nouvelle escalade: la fermeture du détroit d’Ormuz pour «de nombreux mois».

Même en cas de réouverture, l’Iran pourrait taxer tous les navires qui empruntent le détroit d’Ormuz. Environ 20% des cargaisons mondiales de pétrole transitent par ce passage maritime.

Trump crie victoire au pire moment

Le gouvernement iranien entend ainsi récupérer l’argent qu’a coûté les frappes aériennes de la semaine dernière. Sur une chaîne de télévision arabe, un professeur proche du régime a expliqué:

«L’idée que l’Iran souffre économiquement pendant que les autres s’amusent appartient au passé»

Deux bateaux ont été attaqués dans le Golfe

Comme le soulignent des acteurs du secteur maritime à Dubaï, les menaces iraniennes sont «à prendre très au sérieux». Responsable du département d’information de Neptune P2P, une entreprise britannique de sécurité maritime, Christopher Long explique:

«Nous conseillons à toutes les compagnies maritimes de ne pas traverser le détroit»

Vice-directeur général de l’armateur danois de porte-conteneurs Moller-Maersk, Vincent Clerc déclare:

«Nous n’exposerons pas nos collègues à un danger»

Mercredi encore, l’Iran a également attaqué avec des vedettes rapides deux porte-conteneurs dans le golfe Persique. Auparavant, les États-Unis avaient annoncé la destruction de seize navires iraniens poseurs de mines et averti le régime des mollahs des «conséquences immenses» d’un minage du détroit d’Ormuz.

L'Iran sait comment faire reculer Trump, mais c'est à double tranchant

Sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a toutefois écrit qu’il ne disposait d’aucune information indiquant un tel minage.

👉Notre suivi en direct de la guerre au Moyen-Orient👈

Les navires iraniens, en revanche, continuent de franchir sans entrave le détroit d’Ormuz. Depuis le début de la guerre, le 28 février, les exportations de pétrole iranien depuis la région du Golfe ont atteint 2,1 millions de barils par jour, ce qui a fourni au régime une «bouffée d'air financière», rapporte l’entreprise de suivi des pétroliers Kpler.

Un long conflit profiterait à Téhéran

Du point de vue de l’Iran, une guerre prolongée saperait l’euphorie de ses adversaires bien plus efficacement qu’une brève confrontation, analyse l’expert israélien de l’Iran Danny Citrinowicz, dans un post publié sur X. Plus le conflit durerait, plus Téhéran serait convaincu que l’équilibre stratégique commencerait à se déplacer en sa faveur, psychologiquement et politiquement

Dans ce contexte, l’Iran n’acceptera pas non plus un «cessez-le-feu simple». Selon Danny Citrinowicz, le régime exploitera pleinement son principal avantage stratégique, à savoir sa capacité à supporter et absorber les coûts énormes de la guerre.

«Barjots!» Elle se fait dézinguer pour avoir laissé son chien à Dubaï

Les États du Golfe n’ont jusqu’à présent pas réagi directement aux nouvelles manœuvres de chantage du régime des mollahs. Selon Ali Bakir, conseiller du gouvernement qatari, une décision commune de tous les États arabes du Golfe d’interrompre toutes les exportations de pétrole et de gaz pourrait être «la mesure non militaire la plus efficace» pour mettre fin à la guerre.

En utilisant leur position sans précédent sur les marchés mondiaux de l’énergie, les États du Golfe pourraient contraindre la communauté internationale à intervenir afin d’amener les parties au conflit à la table des négociations. Mais pour l’instant, rien n’indique une désescalade.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Au Royaume-Uni, des couples s'affrontent lors de la course du portage d'épousee 916
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Tout le monde veut nos systèmes»: ce géant de l'armement rayonne
Le géant allemand de l’armement Rheinmetall enregistre une forte croissance et anticipe une nouvelle envolée, portée par le réarmement européen et les tensions géopolitiques mondiales.
Le premier groupe allemand de défense Rheinmetall a connu une forte croissance en 2025 et prévoit d'accélérer cette année, tirant parti du réarmement européen et des troubles sécuritaires mondiaux, notamment des «opportunités» qui découlent de la guerre au Moyen-Orient.
L’article