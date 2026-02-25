Le Tchad ferme provisoirement sa frontière avec le Soudan

Le Tchad a accueilli énormément de réfugiés fuyant les conflits au Soudan voisin. Image: www.imago-images.de

Le Tchad a fermé provisoirement sa frontière avec le Soudan suite à un tir de roquette accidentel ayant détruit des bâtiments sur son territoire, dans un contexte de recrudescence des tensions entre les voisins.

Une roquette propulsée depuis le Soudan a causé des dégradations mardi dans le centre de la ville frontalière de Tiné au Tchad, selon les autorités locales. Le gouvernement tchadien a fermé sa frontière pour éviter un débordement du conflit sur son territoire. Youssouf Hachim Abdoulaye, secrétaire général à la préfecture de Tiné atteste:

«Plusieurs habitations et une partie du commissariat central ont été détruites»

L'explosion, survenue mardi vers 17h30, n'aurait pas fait de victimes selon l'autorité locale qui invoque un tir «probablement accidentel». Mais la préfecture rappelle que «huit Tchadiens sont décédés et une dizaine ont été blessés» entre vendredi et dimanche à cause de «balles perdues de différents calibres tirées depuis le Soudan».

Un accrochage avait également eu lieu samedi entre militaires tchadiens et combattants soudanais rappelle Youssouf Hachim Abdoulaye, qui précise que «six militaires tchadiens ont été tués au cours de ce combat».

Des mesures préventives

Face à la recrudescence des attaques et des incidents dans les localités tchadiennes frontalières ces dernières semaines, les autorités ont annoncé lundi la fermeture de la frontière avec le Soudan. Une mesure en place pour prévenir tout risque d'expansion du conflit en cours au Soudan.

Le Tchad prévient également qu'il «se réserve le droit de riposter contre toute agression ou violation de l'intangibilité de son territoire et de ses frontières».

Samedi, la localité de Tina, jumelle côté soudanais de Tiné, dont elle n'est séparée que par l'étroit lit d'un cours d'eau le plus souvent asséché, a été le théâtre d'affrontements entre armée soudanaise et FSR. Les FSR ont revendiqué samedi la prise de Tina, dans l'État du Darfour du Nord. (btr/ats)