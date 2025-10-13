Le drame est survenu sur le lac Volta, au nord-est du Ghana (image d'archives). Image: Jurgen via Wikimedia Commons

Un accident de bateau fait 15 morts, dont 11 enfants, au Ghana

Un dramatique accident est survenu samedi sur le lac Volta. Les premières constatations font état d'une surcharge de l'embarcation.

Quinze personnes se sont noyées samedi lorsqu'un bateau a chaviré sur le lac Volta dans le nord-est du Ghana, a annoncé dimanche l'Autorité maritime du Ghana (GMA).

«Malheureusement, 11 des victimes sont des enfants âgés de deux à 14 ans (cinq garçons et six filles)», a indiqué la GMA dans un communiqué, précisant que le bateau devait relier la ville d'Okuma à celle de Bovime. Quatre adultes ont survécu à l'accident, selon les autorités ghanéennes.

Eventuels manquements

Une équipe d'enquête spécialisée, incluant des membres de la marine, a été dépêchée sur les lieux pour déterminer les causes précises du naufrage et identifier d'éventuels manquements aux règles de sécurité. Les premières constatations font état d'une surcharge de l'embarcation.

La GMA a indiqué qu'un comité d'enquête sur les accidents sera mis en place conjointement avec le ministère des Transports. Une opération renforcée de contrôle de la sécurité sur les rives du lac Volta sera également lancée afin de veiller au respect des limites de passagers et à l'usage obligatoire de gilets de sauvetage, ont annoncé les autorités.

La GMA a présenté «ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées» et exhorté les populations riveraines à ne pas embarquer à bord de bateaux non-conformes. (jzs/ats)