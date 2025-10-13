larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Afrique

Un accident de bateau fait 15 morts, dont 11 enfants, au Ghana

Dramatique accident sur le lac Volta, au Ghana
Le drame est survenu sur le lac Volta, au nord-est du Ghana (image d'archives).Image: Jurgen via Wikimedia Commons

Un accident de bateau fait 15 morts, dont 11 enfants, au Ghana

Un dramatique accident est survenu samedi sur le lac Volta. Les premières constatations font état d'une surcharge de l'embarcation.
13.10.2025, 06:1213.10.2025, 06:12

Quinze personnes se sont noyées samedi lorsqu'un bateau a chaviré sur le lac Volta dans le nord-est du Ghana, a annoncé dimanche l'Autorité maritime du Ghana (GMA).

«Malheureusement, 11 des victimes sont des enfants âgés de deux à 14 ans (cinq garçons et six filles)», a indiqué la GMA dans un communiqué, précisant que le bateau devait relier la ville d'Okuma à celle de Bovime. Quatre adultes ont survécu à l'accident, selon les autorités ghanéennes.

Eventuels manquements

Une équipe d'enquête spécialisée, incluant des membres de la marine, a été dépêchée sur les lieux pour déterminer les causes précises du naufrage et identifier d'éventuels manquements aux règles de sécurité. Les premières constatations font état d'une surcharge de l'embarcation.

Collision mortelle entre bateaux sur le lac de Zurich

La GMA a indiqué qu'un comité d'enquête sur les accidents sera mis en place conjointement avec le ministère des Transports. Une opération renforcée de contrôle de la sécurité sur les rives du lac Volta sera également lancée afin de veiller au respect des limites de passagers et à l'usage obligatoire de gilets de sauvetage, ont annoncé les autorités.

La GMA a présenté «ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées» et exhorté les populations riveraines à ne pas embarquer à bord de bateaux non-conformes. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Cette course-poursuite en bateau est digne d'un film hollywoodien
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
2
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Leurs maisons sont désormais des ruines
Des centaines de milliers de Palestiniens déplacés sont retournés samedi dans le nord de Gaza. Ils y ont découvert un paysage de ruines, après deux ans de guerre, au deuxième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Alors que des dirigeants étrangers, dont les présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron, sont attendus en Egypte lundi pour soutenir la mise en oeuvre de cet accord, un cadre du Hamas a indiqué à l'AFP qu'il était «hors de question» que le mouvement islamiste accepte de se désarmer.
L’article