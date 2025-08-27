Collision mortelle entre bateaux sur le lac de Zurich

Le drame est survenu près d'Altendorf (SZ) (image d'archives). Image: KEYSTONE
Deux bateaux se sont percutés mardi soir au large d'Altendorf (SZ). L'accident a fait deux morts et quatre blessés.
27.08.2025, 13:3527.08.2025, 13:35
Une grave collision entre deux bateaux a fait deux morts mardi soir près d'Altendorf (SZ), dans la partie supérieure du lac de Zurich. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.
L'accident mortel est survenu vers 22h20, indique la police schwyzoise mercredi. Un bateau piloté par un homme de 46 ans et transportant deux autres personnes naviguait en direction d'Altendorf, lorsqu'il a percuté un autre navire occupé par sept personnes.
Un homme de 36 ans et une femme encore non identifiée ont été tués sur le second bateau. Ils ont succombé sur place à leurs graves blessures.
Les blessés légers ont été hospitalisés pour un contrôle. La police schwyzoise a ouvert une enquête. (jzs/ats)
