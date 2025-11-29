«Le nombre de Soudanais en Europe augmentera»: et en Suisse?

Des familles soudanaises déplacées dans le camp d'El-Afadh à Al Dabbah, au Nord du Soudan, le 16 novembre 2025. Image: Keystone

Une vague migratoire soudanaise arrive-t-elle en Suisse?

En Italie, le nombre de réfugiés soudanais arrivant par bateau a doublé, et les demandes d’asile sont également en hausse au sein de l’UE. On fait le point sur la situation en Suisse.

Julian Spörri / ch media

De plus en plus de personnes fuyant un Soudan ravagé par la guerre cherchent refuge en Europe. La principale route migratoire à travers la mer Méditerranée part de l’est de la Libye vers la Crète; la deuxième route la plus empruntée va de l’ouest de la Libye vers le sud de l’Italie.

Depuis le début de l’année, l’Italie a déjà enregistré 3900 arrivées par bateau, contre 2150 pour l’ensemble de l’année précédente. Cela place désormais les ressortissants soudanais au cinquième rang des réfugiés arrivant par bateau, derrière les personnes originaires du Bangladesh, d’Egypte, d’Erythrée et du Pakistan.

Quatre millions de personnes ont fui le Soudan

La tendance se confirme également au niveau européen: alors qu’en 2024, près de 10 000 citoyens soudanais avaient déposé une demande d’asile, 14 500 demandes ont déjà été comptabilisées fin octobre 2025. Cela représente toutefois moins de 4% du total des demandes d’asile.

Cependant, cette hausse pourrait n’être qu’un début: depuis l’éclatement de la guerre, qui a encore gagné en intensité avec la prise de la ville d’El-Fasher par les forces paramilitaires des Rapid Support Forces (RSF), plus de quatre millions de personnes ont fui le Soudan. Patricia Danzi, directrice de la Direction du développement et de la coopération (DDC), s’est récemment entretenue avec certaines d’entre elles en Egypte. Beaucoup lui ont confié:

«Nous ne retournerons plus jamais au Soudan, ce que nous avons vécu était trop terrible»

Même dans l’hypothèse d’un accord de paix, les gens craignent qu’un nouveau conflit ne resurgisse dans dix ou vingt ans. L’annonce faite cette semaine par les RSF d’un cessez-le-feu unilatéral ne change donc pas grand-chose pour l’instant.

Hausse des demandes d’asile

Patricia Danzi estime:

«Le nombre de Soudanais qui vont tenter d'atteindre l’Europe va continuer d’augmenter»

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) partage cette analyse: même si «la grande majorité» des personnes ayant fui le Soudan ne dispose pas des moyens nécessaires pour se rendre jusqu’en Europe, il suffirait qu’une petite minorité poursuive sa traversée pour que les demandes d’asile déposées par des ressortissants soudanais continuent d’augmenter en Europe.

Il faut souvent une à plusieurs années avant que les gens n’atteignent le continent européen.

«Beaucoup doivent d’abord travailler en chemin pour financer l’étape suivante. Ils ont perdu leurs économies au Soudan ou les ont dépensées, données ou se les sont fait confisquer durant la fuite.» Patricia Danzi

Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse? Patricia Danzi:

«Avec autant de personnes déplacées originaires du Soudan, le nombre de demandes d’asile en Suisse finira tôt ou tard par augmenter, surtout si aucune perspective ne se dessine sur place et que le conflit persiste.»

Selon elle, cela souligne l’importance des efforts de paix engagés par la Suisse ainsi que d’une aide d’urgence rapide sur place. Le Conseil fédéral a récemment proposé un plan d’aide de 50 millions de francs pour le Soudan: mercredi, la Délégation des finances a approuvé la moitié de ce crédit supplémentaire urgent. L’autre moitié doit encore être soumise au Parlement en décembre.

«La Suisse n'est pas une destination privilégiée »

Patricia Danzi part du principe que l'augmentation du nombre de demandes d'asile dans notre pays pourrait modifier la perception du conflit au Soudan:

«La guerre, qui passe souvent inaperçue dans l'opinion publique, nous toucherait alors tous beaucoup plus directement»

Pour l’instant cependant, aucune hausse notable n’a été observée en Suisse. En 2024, sur 27 740 demandes d’asile déposées, 157 concernaient des personnes originaires du Soudan. En 2025, 115 demandes ont été recensées jusqu’à fin octobre – un nombre qui reste lui aussi marginal.



Le SEM écrit:

«La Suisse n'est pas une destination privilégiée pour les réfugiés soudanais. Rien n'indique pour l'instant que cela changera à court terme»

La Grèce et la France comptent parmi les principales destinations. Comme des membres de leur famille et des amis s'y sont déjà installés, ces pays devraient continuer à être plus attirants.

Traduit de l'allemand par Anne Castella