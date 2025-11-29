«Le nombre de Soudanais en Europe augmentera»: et en Suisse?

Une vague migratoire soudanaise arrive-t-elle en Suisse?
De plus en plus de personnes fuyant un Soudan ravagé par la guerre cherchent refuge en Europe. La principale route migratoire à travers la mer Méditerranée part de l’est de la Libye vers la Crète; la deuxième route la plus empruntée va de l’ouest de la Libye vers le sud de l’Italie.
Depuis le début de l’année, l’Italie a déjà enregistré 3900 arrivées par bateau, contre 2150 pour l’ensemble de l’année précédente. Cela place désormais les ressortissants soudanais au cinquième rang des réfugiés arrivant par bateau, derrière les personnes originaires du Bangladesh, d’Egypte, d’Erythrée et du Pakistan.
Quatre millions de personnes ont fui le Soudan
La tendance se confirme également au niveau européen: alors qu’en 2024, près de 10 000 citoyens soudanais avaient déposé une demande d’asile, 14 500 demandes ont déjà été comptabilisées fin octobre 2025. Cela représente toutefois moins de 4% du total des demandes d’asile.
Cependant, cette hausse pourrait n’être qu’un début: depuis l’éclatement de la guerre, qui a encore gagné en intensité avec la prise de la ville d’El-Fasher par les forces paramilitaires des Rapid Support Forces (RSF), plus de quatre millions de personnes ont fui le Soudan. Patricia Danzi, directrice de la Direction du développement et de la coopération (DDC), s’est récemment entretenue avec certaines d’entre elles en Egypte. Beaucoup lui ont confié:
Même dans l’hypothèse d’un accord de paix, les gens craignent qu’un nouveau conflit ne resurgisse dans dix ou vingt ans. L’annonce faite cette semaine par les RSF d’un cessez-le-feu unilatéral ne change donc pas grand-chose pour l’instant.
Hausse des demandes d’asile
Patricia Danzi estime:
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) partage cette analyse: même si «la grande majorité» des personnes ayant fui le Soudan ne dispose pas des moyens nécessaires pour se rendre jusqu’en Europe, il suffirait qu’une petite minorité poursuive sa traversée pour que les demandes d’asile déposées par des ressortissants soudanais continuent d’augmenter en Europe.
Il faut souvent une à plusieurs années avant que les gens n’atteignent le continent européen.
Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse? Patricia Danzi:
Selon elle, cela souligne l’importance des efforts de paix engagés par la Suisse ainsi que d’une aide d’urgence rapide sur place. Le Conseil fédéral a récemment proposé un plan d’aide de 50 millions de francs pour le Soudan: mercredi, la Délégation des finances a approuvé la moitié de ce crédit supplémentaire urgent. L’autre moitié doit encore être soumise au Parlement en décembre.
«La Suisse n'est pas une destination privilégiée»
Patricia Danzi part du principe que l'augmentation du nombre de demandes d'asile dans notre pays pourrait modifier la perception du conflit au Soudan:
Pour l’instant cependant, aucune hausse notable n’a été observée en Suisse. En 2024, sur 27 740 demandes d’asile déposées, 157 concernaient des personnes originaires du Soudan. En 2025, 115 demandes ont été recensées jusqu’à fin octobre – un nombre qui reste lui aussi marginal.
Le SEM écrit:
La Grèce et la France comptent parmi les principales destinations. Comme des membres de leur famille et des amis s'y sont déjà installés, ces pays devraient continuer à être plus attirants.
Traduit de l'allemand par Anne Castella