10 Suisses ont été évacués du Niger

Plusieurs centaines d'Occidentaux ont été évacués du Niger via la France, dont dix ressortissants suisses. Sur place, les dirigeants du bloc des pays d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) assurent qu'une intervention militaire de leur part est la dernière option.

Plus de «International»

Dans la journée, plusieurs avions ont procédé à des évacuations vers Paris et Rome. Pour l'heure, la France et l'Italie évacuent leurs ressortissants et les étrangers qui le souhaitent, parmi lesquels figurent des Américains, Canadiens, Belges, Autrichiens, Allemands, Nigériens, Portugais, Éthiopiens ou encore Libanais et Suisses.

Une dizaine de Suisses ont pu quitter le Niger à leur demande mercredi. Ils ont profité d'un vol d'évacuation mené par la France, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères.

Berne continue de suivre de près l'évolution de la situation au Niger et reste en contact tant avec ses Etats partenaires qu'avec la vingtaine de ressortissants suisses encore sur place, a précisé le DFAE.

L'état-major a également précisé que le 4e avion était reparti de Niamey, dans lequel devraient se trouver les Suisses, et devrait se poser à Roissy vers 01h00 locale. Ce quatrième vol porte à 992 le nombre de personnes évacuées.

Un cinquième avion du gouvernement français a atterri à l'aéroport civil de Niamey mercredi soir pour évacuer des ressortissants français et européens, a indiqué l'état-major des Armées. «Cela devrait être le tout dernier vol pour évacuer les personnes désireuses de quitter le pays», a-t-il précisé.

Réouverture des frontières terrestres et aériennes

Une délégation de la Cédéao, conduite par le Nigérian Abdulsalami Abubakar, se trouve actuellement à Niamey pour «négocier» avec les putschistes, a indiqué l'un des responsables de l'organisation.

La junte a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la réouverture «des frontières terrestres et aériennes» du Niger avec cinq pays voisins (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali et Tchad).