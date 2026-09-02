La France sauve ses fruits et légumes moches

En 2023, la France a jeté 3,8 millions de tonnes d'aliments encore comestibles. Image: getty images

Les «gueules cassées» débarquent dans les supermarchés français

En raison de la chaleur et de la sécheresse de cet été, les produits de la terre se déforment de plus en plus. Une initiative prend de l'ampleur en France pour leur éviter de finir à la poubelle.

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Effet secondaire particulier de la canicule: nos fruits et légumes sont moches. La sécheresse des sols et les quatre vagues de chaleur qui ont frappé l’Europe occidentale depuis mai laissent des traces bien visibles sur les étals de produits frais – et pas seulement à cause des quantités en baisse et des prix en hausse: les raisins sont plus petits, les courgettes sont tordues et les carottes partent dans tous les sens – sauf le bon.

En France, l’un des principaux producteurs européens de fruits et légumes, le phénomène n’est pas nouveau. En 2024, l’entrepreneur Nicolas Chabanne a créé un logo représentant une pomme à la mine plutôt défraîchie. Le label s’appelle «gueules cassées», en référence aux nombreux soldats de la Première Guerre mondiale qui ont subi de graves blessures au visage.

Ça marche?

L'initiative n'a toutefois pas tout de suite porté ses fruits. Les quelques agriculteurs qui vendaient des produits difformes sur les marchés se retrouvaient généralement avec leurs petits légumes tordus ou fripés sur les bras. La Fédération nationale des producteurs de fruits s'est opposée à l’opération «gueules cassées», craignant qu’elle ne nuise à l’image des produits et n’entraîne indirectement une baisse des prix, y compris pour les fruits et légumes parfaitement conformes.

Mais la récente succession de fortes vagues de chaleur et d’incendies de forêt a fait évoluer les mentalités en France. Dans le quotidien Le Parisien, de nombreuses personnes interrogées se sont montrées très enthousiastes à l’égard du logo de la pomme toute fripée. «Oui, oui et encore oui», s’est exclamée une étudiante. D’autres ont dit espérer que l’initiative permettrait également de contenir l’explosion des prix des produits frais.

Les moches restent entre eux

Désormais, toutes les grandes chaînes de supermarchés, comme Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché ou Casino, veulent participer à l’opération. Les produits moins présentables seront proposés avec une réduction de 30%. Ils ne seront en outre pas simplement disposés au milieu de leurs congénères parfaitement formés en attendant les clients, mais regroupés dans de véritables rayons consacrés aux produits présentant des défauts. Un jeune couple soutient la tactique, devant un stand de melons:

«Personne ne choisit un melon difforme au milieu d'autres parfaitement ronds – mais si les "laids" sont entre eux, alors oui»

Nicolas Chabanne, le créateur du logo, s’attend à ce que, cet automne, des «millions de tonnes» de fruits et légumes présentant des défauts esthétiques arrivent dans les étals des marchés et des supermarchés français.

Le fait que les grandes enseignes alimentaires participent à cette opération en faveur des fruits et légumes abîmés tient aussi à une loi contre le gaspillage alimentaire, entrée en vigueur en 2020 sous le président français Emmanuel Macron. Elle oblige les commerçants à vendre les produits proches de leur date limite à environ moitié prix – ou à les remettre à des associations caritatives, à des organismes d’alimentation animale ou à des entreprises de compostage. Cette réglementation commence peu à peu à s’imposer.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder