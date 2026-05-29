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Croatie: une loi contre l'alcool pour les touristes ivres

Croatie: une loi contre l'alcool pour les touristes ivres

Les députés croates ont approuvé vendredi une loi autorisant les collectivités locales à interdire la vente d’alcool à partir d’une certaine heure. Cette mesure vise à lutter contre l’ivresse sur la voie publique, devenue problématique dans plusieurs destinations touristiques du pays.
29.05.2026, 17:1629.05.2026, 17:16

Depuis quelques années, médias locaux et réseaux sociaux sont inondés d'images de personnes – souvent des touristes – en état d'ivresse avancée, buvant dans les rues, urinant en public, faisant du bruit et perturbant la vie quotidienne des habitants.

Vendredi, les 117 députés présents sur les 151 que compte le Parlement ont voté à l'unanimité les amendements à la loi sur le commerce permettant aux villes et aux communes de restreindre les horaires de vente d'alcool dans les magasins afin de «protéger la santé publique, l'ordre public, le patrimoine culturel et l'environnement». La mesure ne concerne ni les bars ni les restaurants.

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Le ministre du Tourisme, Tonci Glavina, avait expliqué que le but de cet amendement était de garantir la qualité de vie des habitants «qui veulent vivre en bonne intelligence avec le tourisme».

Le maire de Split, la ville la plus tristement célèbre pour ses scènes de touristes ivres, a annoncé que la vente d'alcool y serait interdite de 21h00 à 6h00 pour «limiter l'ivresse et les comportements désordonnés» dans l'espace public, notamment dans le centre historique autour de l'ancienne résidence de l'empereur romain Dioclétien.

D'autres destinations touristiques connues, comme l'île de Hvar ou la capitale, Zagreb, avaient indiqué qu'elles envisageaient d'introduire une telle interdiction.

Le tourisme est le principal moteur de l'économie croate, représentant environ 20 % de son produit intérieur brut (PIB). L'an dernier, ce pays de 3,8 millions d'habitants a accueilli près de 22 millions de touristes. Les visiteurs affluent principalement vers sa superbe côte adriatique, parsemée de plus de 1.000 îles et îlots. (sda/ats/blg/afp)

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