L'Algérie accepte de gracier Boualem Sansal
Symbole des tensions entre l'Algérie et la France, l'écrivain va être transféré en Allemagne pour y être soigné. Il était emprisonné depuis plusieurs mois.
L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune «a répondu favorablement» à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, «concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal», selon le communiqué officiel.
«Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires»
Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne «compte tenu de son âge avancé (...) et de son état de santé fragile». (jzs/afp)
