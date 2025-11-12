assez ensoleillé11°
Algérie

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L&#039;
Boualem SansalKeystone

L'Algérie accepte de gracier Boualem Sansal

Symbole des tensions entre l'Algérie et la France, l'écrivain va être transféré en Allemagne pour y être soigné. Il était emprisonné depuis plusieurs mois.
12.11.2025, 14:1912.11.2025, 14:19

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune «a répondu favorablement» à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, «concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal», selon le communiqué officiel.

«Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires»

Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne «compte tenu de son âge avancé (...) et de son état de santé fragile». (jzs/afp)

