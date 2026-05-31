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Allemagne: Elle défonce le bar avec sa voiture

dpatopbilder - 30.05.2026, Niedersachsen, Friesoythe: Ein PKW ist durch eine Glasfront in eine Kneipe hineingefahren und direkt vor der Bar stehen geblieben. Foto: -/Nord-West-Media TV /dpa +++ dpa-Bi ...
La conductrice, âgée de 21 ans, ainsi que deux clients de l’établissement ont été légèrement blessés lors de l’incident survenu samedi soir, a indiqué la police.Image: Nord-West-Media TV

Elle défonce le bar avec sa voiture

Accident insolite en Allemagne, dans le district de Cloppenburg, en Basse-Saxe: une voiture a quitté la chaussée avant de terminer sa course à l’intérieur d’un bar.
31.05.2026, 17:3031.05.2026, 18:35
Un article de
t-online

Une voiture a percuté un bar dans le district de Cloppenburg, en Basse-Saxe, en Allemagne, après un accident de la circulation, et ne s’est immobilisée qu’au niveau du comptoir.

La conductrice, âgée de 21 ans, ainsi que deux clients de l’établissement ont été légèrement blessés lors de l’incident survenu samedi soir, a indiqué la police.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la jeune femme n’a pas vu un autre véhicule alors qu’elle tournait à une intersection dans la commune de Friesoythe. Les deux voitures sont alors entrées en collision avec une telle violence que le véhicule de la conductrice a ensuite traversé la façade vitrée du bar situé à l’angle de la rue, détruisant une partie du mobilier.

Les enquêteurs n’étaient pas encore en mesure d’estimer le montant des dégâts matériels. Après une première inspection, la police a toutefois précisé que le bâtiment ne présentait aucun risque d’effondrement. Les trois blessés ont été transportés à l’hôpital par les secours. (trad. tib)

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