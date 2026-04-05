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Plus de 3 mois à l'étranger: Les jeunes Allemands devront le signaler

FILE - New recruits of the German Army Bundeswehr attend a ceremony to take their oath in front of the North Rhine-Westphalia state parliament in Duesseldorf, Germany, on Sept. 4, 2025. (AP Photo/Mart ...
Les jeunes Allemands devront signaler à l'armée s'ils comptent quitter le territoire allemand. Keystone

Plus de 3 mois à l'étranger: Les jeunes Allemands devront le signaler

Une nouvelle loi devrait obliger les jeunes hommes à indiquer à l'armée s'ils quittent le territoire plus de trois mois. Cette règle suscite déjà un tollé en Allemagne.
05.04.2026, 20:5605.04.2026, 20:56

La nouvelle loi allemande sur le service militaire obligera la plupart des jeunes hommes à informer les autorités en cas de séjour de plus de trois mois à l'étranger. Une disposition qui a fait débat ce week-end après sa révélation cette semaine dans la presse.

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Un article du journal Frankfurter Rundschau publié vendredi sur cette mesure a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux durant le week-end de Pâques, de nombreuses personnes se demandant si elle était réelle et pourquoi il n'y avait pas eu de débat public lorsque les réformes du service militaire avaient été proposées l'année passée.

L'information a été reprise par de nombreux titres de la presse allemande au cours du week-end.

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Parmi les réactions les plus vives, Sahra Wagenknecht, politicienne de gauche radicale, a notamment demandé dimanche la démission du ministre de la Défense allemand Boris Pitorius. Elle a dit à l'AFP:

«Le fait que des hommes doivent obtenir une autorisation pour voyager à l'étranger avec la Bundeswehr rappelle la RDA et l'époque du mur de Berlin. Cela n'a rien à voir avec la démocratie et l'ordre libéral et démocratique.»

Les hommes âgés de 17 ans et plus «sont tenus d'obtenir l'autorisation préalable» des forces armées allemandes pour tout séjour à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois, a confirmé un porte-parole du ministère de la Défense ce week-end à l'AFP.

Cette autorisation sera accordée à condition qu'«aucun service spécifique en tant que soldat ne soit prévu pendant la période en question», a-t-il précisé.

«Le contexte et le principe directeur de cette réglementation sont de garantir un dossier de service militaire fiable et complet en cas de besoin», a ajouté le porte-parole.

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Le ministère élabore actuellement des exemptions à l'obligation d'obtenir une autorisation de sortie du territoire ainsi qu'un système d'approbation des demandes, afin d'«éviter toute bureaucratie inutile», selon lui.

Entrée en vigueur en janvier, la nouvelle loi sur le service militaire vise à inciter davantage de jeunes Allemands à s'engager volontairement dans une formation militaire. Le service militaire reste volontaire, l'Allemagne ayant suspendu la conscription en 2011.

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Mais tous les hommes de 18 ans doivent désormais remplir un questionnaire sur leur intérêt pour le service militaire et se soumettre à des examens médicaux si cela leur est demandé.

L'Allemagne s'est engagée à augmenter considérablement ses effectifs de son armée de carrière et de réserve dans le cadre des plans de défense de l'Otan.

Les alliés européens de l'Otan ont fortement accru leurs dépenses de défense depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. (ats/afp)

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