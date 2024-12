L'auteur présumé de Magdebourg sous mandat d'arrêt

Un mandat d'arrêt a été émis contre l'auteur présumé de l'attentat meurtrier sur un marché de Noël de la ville de Magdebourg, en Allemagne. Le gouvernement d'Olaf Scholz est sous pression.

La foule s'est rassemblée samedi soir pour rendre hommage aux victimes de l'attaque de Magdebourg. Keystone

Un suspect de 50 ans se trouve en détention provisoire. Il est accusé de quintuple meurtre et de plusieurs tentatives de meurtre. Il a été présenté devant un juge samedi soir.

Les enquêteurs estiment que le suspect a agi seul et qu'il n'y a pour le moment aucune indication de l'implication d'autrui. L'auteur présumé, monté à bord d'un puissant véhicule BMW, a fauché la foule en traversant la manifestation à toute allure.

Tout au long du week-end, les responsables politiques allemands ont défilé sur les lieux du drame. Cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, ont été tuées et plus de 200 blessées vendredi soir. Le bilan pourrait encore s'alourdir car une quarantaine de personnes sont grièvement blessées.

Gouvernement face à ses responsabilités

Le gouvernement allemand doit faire face aux critiques après la tragédie. Une question: l'auteur présumé saoudien n'aurait-il pas dû être stoppé bien plus tôt?

«Pourquoi?», demande dimanche le quotidien Bild, le plus lu d'Allemagne, dans un éditorial. Pourquoi le médecin de 50 ans n'a-t-il pas été mis hors d'état de nuire alors que depuis des années il multipliait les signaux inquiétants en Allemagne?

Keystone

Selon le magazine Der Spiegel, les services secrets saoudiens avaient adressé il y a un an une mise en garde à leurs correspondants allemands du BND au sujet de Taleb Jawad al-Abdulmohsen. En cause: un de ses tweets dans lequel il menaçait l'Allemagne d'un «prix» à payer pour son traitement des réfugiés saoudiens.

L'avertissement est resté lettre morte, alors que l'homme s'enfermait toujours plus dans des discours complotistes et virulents. Il ne cessait d'accuser l'Allemagne de ne pas assez protéger les Saoudiens fuyant leur pays pour échapper à un islam rigoriste, et en revanche d'accueillir à bras ouverts des musulmans radicaux d'autres pays. (ats/vz)