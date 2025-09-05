La police s'est déployée à Essen. Image: DPA

Allemagne: un enseignant blessé dans une attaque au couteau

Un enseignant a été poignardé vendredi matin dans un centre de formation professionnelle à Essen. Ce que l'on sait.

Une personne enseignant dans un établissement de formation professionnelle à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, a été blessée dans une attaque au couteau vendredi, selon la police qui a indiqué que l'assaillant a été blessé par balles lors de son arrestation.

Les forces de l'ordre n'ont donné aucune indication sur l'identité de la victime ni sur celle de l'assaillant. Aucune information quant au mobile de l'attaque n'a été communiquée dans l'immédiat.

Un porte-parole de la police de Essen, Pascal Pettinato indiquant sur la chaîne NTV ne pas pouvoir dire s'il s'agissait d'une attaque «ciblée ou pas ciblée».

Attaques en série

L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche qui ont choqué le pays, des attentats à motif jihadiste et des violences d'extrême droite qui ont mis au premier plan les questions de sécurité.

«L'enseignant a subi des blessures par arme blanche lors de l'attaque»" a indiqué sur X la police de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, précisant s'être déployée en nombre sur place.

Peu après, elle a annoncé que les agents avaient réussi à localiser le suspect, à l'identifier avant de devoir faire usage de leur armes à feu. «Le suspect a été blessé et reçoit actuellement des soins médicaux», ont précisé les forces de l'ordre.

Comment va le prof?

L'enseignant blessé a été conduit à l'hôpital, selon la même source, mais aucune indication n'a été donné sur son état de santé.

Selon le site du quotidien allemand Bild, la victime serait une femme qui aurait subi une blessure au ventre nécessitant une opération chirurgicale d'urgence. Selon la même source, l'auteur des faits serait un élève cet établissement de formation professionnelle.

