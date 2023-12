Antisémitisme à l'université: «Certains juifs ont abandonné leurs études»

Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans les universités européennes. Interview de Noam Petri, étudiant en médecine à Berlin et vice-président de l'Union des étudiants juifs d'Allemagne.

Hansjörg Friedrich Müller, Berlin / ch media

Menaces personnelles, croix gammée ou discours de haine à l'encontre du gouvernement israélien: la haine des Juifs dans les universités peut prendre de nombreuses formes.

Le nombre d'incidents antisémites dans les universités allemandes a fortement augmenté depuis l'attaque du Hamas. Le Centre de recherche et d'information sur l'antisémitisme de Berlin a enregistré 37 actes antisémites entre le 7 octobre et le 9 novembre. A titre de comparaison, de 2019 à fin 2022, il y en a eu 54, soit une augmentation de plus de 3000%.

L'organe indique que les informations publiées depuis le 9 novembre sont toujours en cours de vérification. Noam Petri, 20 ans, étudie la médecine à Berlin. Il est aussi vice-président de l'Union des étudiants juifs d'Allemagne. Dans cet entretien, il décrit ce que les juifs vivent dans les universités ces dernières semaines.

Noam Petri, 20 ans

Comment votre quotidien a-t-il changé depuis le 7 octobre?

Noam Petri: Ma vie est devenue beaucoup plus stressante, notamment parce que je suis actif en politique. De manière générale, les incidents antisémites sont bien plus nombreux qu’auparavant dans les universités allemandes. Dans certains cas, des groupes de gauche concluent des pactes avec des groupes musulmans et islamistes. Ils se sentent liés par une idéologie anti-occidentale. L’ambiance dans les universités allemandes est devenue en partie toxique. Certains étudiants juifs ne participent qu’aux événements obligatoires, d’autres ont complètement arrêté leurs études.

Manifestation dénonçant les exactions brutales et injustifiées de l'Etat hébreu contre les populations civiles de Gaza et de Cisjordanie

A la Berlin University of the Arts, le climat semble particulièrement étouffant pour les étudiants juifs. Fin novembre, le Frankfurter Allgemeine Zeitung a fait état d'un rassemblement durant les participants ont soutenu le lynchage de deux soldats israéliens.

Berlin est la capitale de l'antisémitisme de gauche, entre autres parce qu'il y a ici beaucoup d'étudiants. La Berlin University of the Arts est certainement une priorité, mais des affiches portant l’inscription «Libérez la Palestine de la culpabilité allemande» ont également été exposées à l’Université libre. A la Charité, où j'étudie, il y a eu un rassemblement au cours duquel une jeune femme a décrit le Hamas comme une organisation de résistance.

«Un tel état d’esprit est observé depuis des années dans les universités françaises, américaines et britanniques»

Sommes-nous confrontés à une mondialisation des préoccupations et des formes de contestation? De nombreux rassemblements dans les universités allemandes sont portés par des slogans en anglais.

Presque tout ce qui se passe dans la région anglo-saxonne se répercute tôt ou tard sur l’Allemagne. Cela prend généralement cinq à dix ans, même si ces processus sont accélérés par les médias sociaux. De nombreuses universités n’en tirent aucune conclusion. Dans certains cas, même des déclarations neutres ont donné lieu à un flot de commentaires haineux. Certaines universités ont réagi en retirant leurs déclarations de solidarité avec Israël.​

Norbert Palz, le président de l'Université des arts, semblait visiblement choqué.

Il aurait dû remarquer depuis longtemps l'atmosphère qui règne dans son université. Je suis encore plus choqué que certaines personnes le soient maintenant. Cela vaut également pour la distribution de bonbons dans les rues de Berlin pour célébrer l'attaque du Hamas. Nous connaissons cette pratique dans les territoires palestiniens. Le fait qu’une telle chose se produise ici montre à quel point ces gens se sentent en sécurité.

Y a-t-il des endroits à Berlin que vous décririez comme des zones que les juifs doivent éviter?

Je ne m'identifierais certainement pas comme juif sur la Sonnenallee à Neukölln. Je ne porte généralement pas de kippa, mais j'ai changé de prénom sur Uber après le 7 octobre.

«Désormais, je voyage sous un faux nom»

Jusqu'à présent, on m'a toujours demandé si j'étais juif lorsque je montais à bord. À quelques reprises, cela a donné lieu à des conversations gênantes. Les chauffeurs savent aussi où j'habite.

La vie juive en Europe a-t-elle un avenir?

L’écrivain néerlandais Leon de Winter a déclaré un jour que la communauté juive européenne aurait disparu d’ici 2050 au plus tard. Je ne sais pas si on peut le prédire exactement, mais j'ai également pu observer cette tendance. En France, 20% des juifs ont émigré au cours des vingt dernières années. Après mes études, je devrai décider de ce que je veux pour mon avenir. En fait, je voulais fonder une famille ici. Mes frères sont sur le point de terminer leurs études secondaires et se demandent s'ils doivent commencer leurs études ici ou quitter notre pays. Malheureusement, nous ne savons pas comment les politiques réagiront à tout cela.

Pensez-vous que les politiques allemands n’ont toujours pas compris les enjeux?

Les mots prononcés par les politiques sont forts. Mais ils ne suffisent pas. D’un côté, les gens font de grands discours, mais de l’autre, ils s’abstiennent à l’ONU lors du vote de résolutions anti-israéliennes. Certaines organisations islamistes ne sont toujours pas interdites. La politique d'éducation et de migration doit amorcer un changement. La politique étrangère également, par exemple envers l’Iran.

On a entendu à maintes reprises ces dernières années que la grande majorité des crimes antisémites sont commis par des radicaux de droite.

Une étude a souvent été citée selon laquelle 90% de tous les incidents antisémites étaient commis par des extrémistes de droite. Mais parfois, les incidents impliquant des musulmans étaient considérés comme étant de droite, et même les cas dont le motif restait flou étaient souvent considérés comme étant de droite.

Vous avez commencé à vous impliquer politiquement dès votre adolescence. Un incident survenu lors d’un match de football a fait pencher la balance. L’entraîneur de l’équipe adverse avait crié: «Cassez les jambes des Juifs!»

L’équipe était majoritairement musulmane. C’était le premier incident antisémite que j’ai vécu. Le TuS Makkabi Francfort, où je jouais à l'époque, est un club juif, mais il n'y avait que deux Juifs dans l'équipe.



«Mon capitaine était musulman et était parfois traité de traître par nos adversaires»

Jouez-vous toujours au football?

Personnellement non, en raison de mes horaires. Et l’ambiance est devenue tendue. Le terrain de football est le reflet de la société.