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Lufthansa, maison mère de Swiss, annonce une nouvelle grève massive

Le taux de participation à la grève est &quot;gigantesque&quot; et &quot;presque tous les vols&quot; de la marque &quot;classique&quot; Lufthansa et de la filiale régionale CityLine sont annulés.
De nombreux avions pourraient être cloués au sol lundi et mardi en Allemagne.Keystone

Lufthansa annonce une nouvelle grève massive

C'est le deuxième mouvement en un mois. En cause, la réforme des retraites et la rémunération des salariés.
11.04.2026, 17:2311.04.2026, 17:33

Le syndicat de pilotes du premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a appelé samedi à une nouvelle grève en Allemagne lundi et mardi, en raison de conflits sur les retraites et la rémunération des salariés.

Lufthansa est par ailleurs la maison mère de la compagnie Swiss.

La grève de cette semaine a déjà eu des conséquences pour Swiss 👇🏼

Pourquoi Swiss va utiliser de plus grands avions

Le mouvement social touchera les vols de la compagnie principale Lufthansa et des filiales CityLine et Eurowings, ainsi que ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo, d'après un communiqué du syndicat VC (Vereinigung Cockpit).

Le syndicat a ajouté:

«Compte tenu de la situation actuelle au Proche-Orient, les vols assurés par la Lufthansa et Lufthansa CityLine au départ de l’Allemagne vers les destinations suivantes ne sont pas concernés par la grève: Azerbaïdjan, Égypte, Bahreïn, Irak, Israël, Yémen, Jordanie, Qatar, Koweït, Liban, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis.»
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare

La dernière grève des pilotes de Lufthansa et ses filiales remonte au 12 et 13 mars dernier. Andreas Pinheiro, président du syndicat VC (Vereinigung Cockpit), cité dans le communiqué, a déclaré:

«Les employeurs n’ont manifesté aucune volonté tangible de trouver une solution au cours de plusieurs conflits collectifs»

Il a reproché aux employeurs:

«Bien que nous ayons délibérément renoncé à toute action de grève pendant les vacances de Pâques, aucune proposition sérieuse n’a été faite.»

Le syndicat a toutefois dit laisser la porte ouverte au dialogue:

«Les employeurs ont à tout moment la possibilité d’éviter la grève en présentant des offres négociables»

(joe/afp)

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